'Diario de un celador insomne': la lluita contra la pandèmia vista pels professionals modestos no sanitaris

Tots hem viscut i seguim vivint intensament la lluita contra la terrible pandèmia que ha condicionat la nostra existència des de fa més de mig any. I vam rebre un bombardeig de notícies que ens parlen d'infectats i morts, però també de recuperats i d'investigacions i assaigs clínics a la recerca d'una vacuna. En general, els interlocutors són responsables polítics, autoritats sanitàries o professionals de la salut, principalment metges i personal d'infermeria. Però com viuen la pandèmia els altres professionals, aquells que exerceixen funcions modestes, però sense el concurs seria impossible que els centres sanitaris funcionessin? Per exemple, les netejadores i els zeladors.









Pedro Sáez Serrano és filòleg i en el seu temps lliure exerceix com a guia de muntanya. Però la pandèmia va trastocar aquest perfil professional i el va convertir en zelador d'un centre sanitari, ofici que li va permetre viure una experiència insòlita de la qual ha volgut deixar testimoni en forma de diari. Ho va fer inicialment utilitzant per a això les xarxes socials, però finalment ha aprofitat aquests materials per reunir-los en el llibre "Diari d'un zelador insomne" (La Vorágine).





Amb al·lusions als hospitals russos en els quals va poder treballar Txèkhov que, a més de eximi escriptor, era metge, Sáez es va submergir en un centre sanitari l'activitat va canviar copernicanamente com a conseqüència de la pandèmia, havent hagut de dedicar al tractament dels afectats pel covid-19 tots els seus pavellons. I explica com funcionava aquell hospital, en quina forma es desenvolupaven els professionals que treballaven en ell i quin era el perfil dels malalts. Sigui perquè la seva funció era modesta -encara que va desenvolupar per necessitat tasques de nivell superior a les que es presumien per a un simple zelador, com la de donar de menjar a algun malalt-, sigui per les circumstàncies en què es va veure immers, en els apunts que va anar prenent l'autor hi ha poques referències als metges i moltes al personal auxiliar, en particular a les dones de professions sanitàries o auxiliars, a les quals elogia i en la immensa majoria de les quals descobreix un tracte afectuós i proper envers els malalts ( malgrat que hi havia alguns difícils i fins i tot intractables).





Recorda la impressió que va rebre la primera vegada que va haver d'ajudar al trasllat d'un mort, un «exitus» (diu que no va entendre el significat d'aquest terme, cosa que sembla poc creïble en un filòleg, encara que no sigui clàssic) En tot cas "el millor és no tenir molt contacte amb els pacients, així fa menys mal". Per això als «exitus» "els tractem amb respecte, però també amb la major distància emocional".





Recorda els laboriós que era posar-se la vestimenta de protecció, els EPI i super EPI -la operativa d'aquests últims requeria no menys deu minuts per a la seva col·locació- i retreu l'escassetat de màscares i altres materials. Aquesta forma de disfressar fa que les persones siguin de vegades punt menys que irreconeixibles. "Aquí coneixes els ulls de la gent i això és bo; i coneixes les seves veus i les seves paraules, i això és bo. Però gairebé mai veus els rostres nus i, quan ho fas, no és possible transitar des de certs ulls i certes veus a la resta de la cara, com si hi hagués una estranya incongruència entre ells ".





Recorda a molts dels seus companys i companyes (per exemple, dedica un sentit record a les coquetes i simpàtiques netejadores bolivianes) i cita molts noms, com el d'un tal Mateu, de què diu que era "l'heroi que no es considerava com a tal "i, en general, diu que els sanitaris" agraeixen els aplaudiments, però no perquè siguin herois, sinó perquè són treballadors a la fi reconeguts ".





En les pàgines d'aquest diari, escrites a vegades desordenadament al seu retorn d'interminables i esgotadores jornades laborals, hi ha vivències, sensacions (com la de la primavera, que emergeix en els jardins que envolten l'hospital), records i també anècdotes. Així la de l'ús de "Fairy" per evitar que les ulleres s'entelin per l'efecte de les mascaretes. Un truc que val la pena conèixer i imitar, tenint en compte el temps que anem a haver de seguir compatibilitzant en els nostres rostres tots dos gadgets.