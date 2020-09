Les federacions esportives de Catalunya engeguen la campanya 'Estem preparats. Torna al teu club'

La Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), les federacions i els clubs engeguen la campanya ‘Estem preparats. Torna al teu club’ amb l’objectiu d’impulsar la tornada a l’activitat esportiva.













Aquest mes de setembre es reprèn l’activitat esportiva de federacions i clubs marcada per la pandèmia de la COVID-19. Totes les entitats esportives han hagut de fer esforços per adequar les normatives marcades per les autoritats per poder reprendre l’activitat dins la nova normalitat. Uns esforços que han fet de l’esport un espai segur per a la pràctica esportiva, ja sigui en pavellons, camps, piscines o a l’aire lliure.





Amb tot, la societat viu un moment d’incertesa i dubtes davant del control dels rebrots del coronavirus i l’afectació que això pot tenir als esdeveniments esportius, campionats i competicions, que impliquen la concentració de moltes persones en recintes esportius (siguin oberts o tancats).





Protocols validats i aprovats

Tots els protocols esportius de les federacions han estat desenvolupats amb la col·laboració de la UFEC i seguint el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu de Catalunya de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física (SGEAF), amb els requisits que han de complir les entitats organitzadores i participants en els entrenaments, partits amistosos i competicions de les diferents modalitats esportives. Ara com ara prop de 40 protocols de federacions han estat validats per la UFEC i aprovats per la SGEAF.













“Hem creat espais segurs perquè els nens, nenes, joves i adults facin esport amb tranquillitat”, ha exposat Gerard Esteva, president de la UFEC. La campanya de la Unió i les federacions pretén calmar les famílies i practicants perquè se sentin segures i tornin a fer esport. “Hem fet bé la feina”, segueix Esteva, ara és el torn de la massa social. “És hora de tornar a fer equip, jugar, compartir, somiar, entrenar i competir”, ha reblat.





La campanya es podrà veure en diferents mitjans de comunicació esportius en les pròximes tres setmanes (fins al 4 d’octubre), i inclourà el llançament d’un vídeo promocional el pròxim 28 de setembre, així com diversos materials gràfics a la premsa i les xarxes socials de la UFEC i les federacions.