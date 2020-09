Els consells de Caixabank i Bankia es reuniran demà per donar el tret de sortida a la fusió

Els consells d'administració de CaixaBank i Bankia es reuniran finalment aquest dijous, 17 de setembre, després d'haver posat sobre la taula totes les dades extretes de la 'due diligence' (auditoria legal) i en la qual abordaran la proposta de fusió, segons fonts financeres.









La prolongació dels treballs en la fase d'intercanvi d'informació, en la qual s'han analitzat a fons els números de cada entitat, i certes divergències sobre l'equació de bescanvi, són els factors que van impedir que els consells es reunissin diumenge passat, com es va estudiar inicialment, pel que ambdues entitats van acordar posposar fins ara la convocatòria.





Si ja de per si l'equació de bescanvi és un assumpte espinós d'acordar en una operació de consolidació d'aquestes característiques, en aquesta ocasió té un interès addicional, ja que Criteria no hauria de baixar del llindar del 30% en l'accionariat del grup resultant per no perdre avantatges fiscals ni recursos.





L'inici de les negociacions va arrencar de forma discreta abans de l'estiu, després de ser autoritzat pels dos consells, que per al seu assessorament van contractar a bancs d'inversió (Morgan Stanley en el cas de CaixaBank i Rotschild en el de Bankia), consultores (Deloitte i EY , respectivament) i assessors legals (Uría Menéndez i Garrigues, respectivament).





La reunió de demà donarà el tret de sortida a una operació que crearà un grup amb actius per import de 650.000 milions d'euros, unes 6.600 sucursals (4.400 l'entitat d'origen català i més de 2.200 l'entitat nacionalitzada) i una plantilla conjunta superior els 51.000 empleats (gairebé 35.600 CaixaBank i uns 16.000 Bankia), el que propiciaria significatives sinergies.





A continuació, en una nova reunió dels consells d'administració es convocaran les juntes extraordinàries d'accionistes. Aquesta convocatòria s'ha de fer amb, al menys, un mes d'antelació, pel que en el millor dels casos els accionistes donarien el seu vistiplau a l'operació a finals d'octubre.





CALVIÑO PORTARÀ LA FUSIÓ A L'CNMC





La vicepresidenta d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, ha afirmat aquest dimecres en el Ple de Congrés que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) haurà de pronunciar-se sobre una possible compra de Bankia per part de CaixaBank per vetllar per la protecció dels consumidors.





Preguntada en la sessió de control a Govern a la cambra baixa per la seva opinió davant d'una possible fusió de les dues entitats per la diputada Mireia Vehí, de la CUP, Calvino ha assegurat que el Govern ha d'adoptar una decisió "si finalment es realitza aquesta proposta de fusió ", a través de FROB, mitjançant el qual l'Estat controla el 61,8% Bankia, i" responent sempre als mateixos principis, que es guien en última instància per la protecció de l'interès general ".





La vicepresidenta tercera del Govern ha citat, en aquest sentit, la necessitat de comptar amb "entitats financeres fortes" per "protegir l'estabilitat financera", la "maximització" de la participació pública a Bankia - "un segon principi molt important per a la presa de decisions "- i, finalment," la protecció del conjunt dels consumidors ".





En aquest sentit, ha dit que "l a CNMC haurà de pronunciar-se sobre qualsevol operació de concentració, i protegir aquesta altra dimensió d'interès general, i està clar que haurem de seguir treballant junts per protegir la inclusió financera", ha dit.