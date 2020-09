Detingut per matar el gos del seu veí d'un tret d'escopeta

La Guàrdia Civil de Cantàbria ha detingut un home de 59 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal al considerar que va disparar amb una escopeta al gos del seu veí, causant-li la mort. A més, se li imputa un altre delicte de tinença il·lícita d'armes.









Els fets van tenir lloc el passat 6 de setembre, quan el gos es trobava a la via pública en la localitat de Villanueva de Villaescusa, a la zona on resideix el seu amo. L'animal era conegut pel veïnatge i no constaven incidències o queixes sobre el mateix, ha informat la Guàrdia Civil en nota de premsa.





Sobre les 22.00 hores, es va escoltar el que podia ser un tret d'escopeta i poc després l'amo del gos el va localitzar abatut pel que semblaven postes d'una escopeta. L'animal, d'uns 8 anys, presentava impactes en un costat a la zona de les costelles.





La Guàrdia Civil de Drassana va començar a investigar i va deduir que, pel tipus de ferides que li van causar la mort, l'animal no va poder haver recorregut pràcticament espai després de patir l'impacte. També es va apuntar com a presumpte autor a un veí de la localitat, la propietat està situada prop d'on el gos va ser abatut.





Sobre el sospitós, es va poder saber que dos dies més tard de la mort del gos havia lliurat quatre escopetes d'un familiar mort en la Intervenció d'Armes i Explosius de la Guàrdia Civil de Santander.





Amb aquestes dades, va ser detingut finalment dilluns passat per haver disparat presumptament contra el gos amb una de les escopetes que després va lliurar a la Guàrdia Civil.





A més se li considera autor d'un delicte de tinença il·lícita d'armes, ja que va tenir les escopetes en el seu poder gairebé quatre mesos abans de lliurar-les, i havent fet ús d'una d'elles per disparar el gos, mancant de llicència per a la tinença d'aquestes armes.