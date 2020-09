"L'esquadró del plaer", un exèrcit de verges per a satisfer Kim Jong-un

Corea del Nord és, possiblement, el país més opac del món. Les informacions sobre què passa en aquest territori arriben amb comptagotes, però arriben, i gairebé sempre deixen a tothom bocabadat. Segons informen mitjans internacionals, el president de la República, Kim Jong-un, té a la seva disposició un "esquadró del plaer", format per 2.000 nenes, menors i verges, que es dediquen a satisfer els desitjos del dictador i els seus afins.









Es tracta d'una tradició instaurada pel fundador de la dictadura, Kim Il-sung, que es va mantenir fins que va morir el seu hereu, Kim Jong-il, el 2011. No obstant això, el seu fill i actual president de Corea del Nord, Kim Jong-un, va recuperar aquest particular 'esquadró' el 2015.





Aquest esquadró podria ser la raó per la qual el dictador desapareix contínuament, provocant que molts el donin per mort. Segons informa The Sun, mentre el món es pregunta què li ha passat, ell està reclòs al seu palau gaudint del servei de les 2.000 verges.





Segons informen alguns mitjans de Corea de Sud, aquestes noies, que en moltes ocasions no superen els 13 anys, són tretes de l'escola a la força i sotmeses a exàmens mèdics invasius per a provar la seva virginitat.





Un cop allà, perden la seva llibertat i són obligades a fer balls i cantar per als alts funcionaris de país. També les obliguen a prendre drogues i sotmetre's a estranys jocs sexuals o orgies.





EL KIPPUMJO, UNA TRADICIÓ INSTAURADA





Aquests esquadrons sexuals, coneguts com Kippumjo a Corea del Nord, es van començar a reclutar durant la presidència de Kim Il-sung, el fundador del règim. Va ser en la dècada dels 70 quan els funcionaris nord-coreans, sota les ordres del seu líder suprem, van recórrer tot el país buscant nenes atractives que realitzessin balls i cantessin.





No obstant això, els balls aviat van passar a alguna cosa més: les nenes més atractives van ser convertides en "dones de consol", de manera que havien de satisfer qualsevol desig dels alts funcionaris nord-coreans, fins i tot els sexuals.





Les noies de més interès per Kim Il-sung van ser les verges. El dictador creia que si anava al llit amb elles podria absorbir la seva força vital i així, aconseguir una millor salut. Els pares de les nenes mai van tenir ni veu ni vot. El règim se les va emportar amb l'excusa de fer una important missió per al president i mai més van tornar a saber d'elles.





EL TESTIMONI D'UNA DE LES NOIES





Un dels principals testimonis que hi ha sobre aquest esquadró és Mi Hyang, una nord-coreana que va fugir de país assegurant que havia estat en el esquadró de Kim Il-sung durant dos anys.





Segons relata, la van reclutar als 15 anys mentre estava a l'escola. "Van inspeccionar a totes les alumnes i van deixar a un costat a algunes d'elles, incloent-me, i van fer un registre detallat del meu historial familiar i escolar", va assegurar Hyang.





Durant el primer interrogatori, li van preguntar si alguna vegada s'havia ficat al llit amb un noi. "Em vaig avergonyir molt", lamenta. Entre altres detalls, Hyang va explicar que les nenes que integren el esquadró han de fer un jurament de sang on prometin "ser fidels al líder". Per sort, ella no va ser de les noies destinades a satisfer els desitjos sexuals del dictador, i mai es va ficar al llit amb ell.





Un cuiner que va treballar per al dictador entre 1989 i 2001, Kenju Fujimoto, va assegurar que era l'oncle de Kim Jong-un i el germà de Kim Jong-il, Jang Song thaek, qui seleccionava les noies que anaven a estar amb el dictador. Finalment va deixar de fer-ho a l'ésser assassinat pel seu propi nebot: el considerava "una amenaça". Tant que algunes versions assenyalen que el seu cos, ja sense vida, va ser esmicolat per metralladores antiaèries. Després, les seves restes van ser incinerades amb un llançaflames.