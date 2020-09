Una menor de 14 anys confirma abusos del seu avi des dels vuit anys en un judici a Lleida

Una menor de 14 anys ha relatat aquest dimecres per videoconferència en el judici celebrat a l'Audiència de Lleida diversos episodis d'abusos amb penetració del seu avi des que tenia vuit anys.









Per a l'acusat, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 12 anys de presó, i la defensa reclama l'absolució argumentat contradiccions en el relat de la jove.





La doctora d'urgències que va atendre la noia a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, una psicòloga i una treballadora social han donat veracitat al seu relat.





La jove ha explicat que els abusos van començar el 2013 quan tenia 8 anys i vivia amb la seva mare, el seu pare i el seu avi a Mollerussa (Lleida).





També ha relatat que l'home va deixar de viure amb la família per una discussió i que, quan va tornar a tenir relació amb ells, el 2017, van tornar a repetir-se en Palau d'Anglesola (Lleida), on s'havia traslladat la mare amb la seva filla i la seva nova parella, i a Lleida, on viu l'avi.





La nena ha afirmat que l'hi va explicar primer a unes amigues, després a una professora, i després a la seva tia, que va ser qui ho va dir a la seva mare.





La mare, que va denunciar al seu pare a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a març de 2018, ha reconegut que inicialment no va creure a la seva filla i que després ha "lligat caps" i ha entès alguns dels comportaments de la nena.





El Ministeri Públic ha demanat una indemnització per la menor de 30.000 euros i l'acusació particular de 50.000.