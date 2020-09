Torra demana "recuperar la unitat" dels independentistes per culminar el Procés

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apel·lat aquest dimecres a les forces independentistes a reprendre "el fil de la unitat estratègica" per culminar el procés d'independència de Catalunya.









En la seva intervenció de rèplica als grups en el Debat de Política General de Parlament, s'ha dirigit a JxCat, ERC i la CUP per advertir-los que tenen sobre la taula aquest repte, i que no li trobaran "en cap disputa dels partits "perquè la seva única disputa és contra l'Estat, ha dit.





"Sempre estaré per culminar el repte de la independència, però no em trobaran en cap disputa entre partits. Espero de veritat que trobem la fórmula" per aconseguir-ho, com va passar l'1-O, ha apuntat.