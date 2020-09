Primer planeta detectat en l'òrbita d'una estrella moribunda

La probable presència d'un planeta de la mida de Júpiter, anomenat WD 1856 b, ha estat detectada a 80 anys llum orbitant cada 34 hores una nana blanca, el romanent d'estrella més petit.









"Aquest planeta és aproximadament de la mida de Júpiter, però també té un període orbital molt curt: un any en aquest planeta dura només 1,4 dies, de manera que gira ràpidament al voltant de la seva estrella nana blanca", explica Ian Crossfield, professor assistent de Física i Astronomia a la Universitat de Kansas.





Una nana blanca és el vestigi d'una estrella, com el nostre Sol, que s'ha inflat fins a esdevenir una gegant vermella i després s'ha tornat a col·lapsar en un nucli dens i tènue que sol ser de la mida de la Terra, així que aquest planeta és molt més gran que el que queda de la seva estrella.





El procés generalment devora planetes en òrbita, però no en el cas de WD 1856 b, que d'alguna manera sembla haver evitat la destrucció. "Això ens diu que les nanes blanques poden tenir planetes, que és una cosa que no sabíem abans - explica Crossfield -. Hi ha persones que ara estan buscant planetes en trànsit al voltant de nanes blanques que podrien ser potencialment habitables. Seria un sistema bastant estrany i caldria pensar en com els planetes realment van sobreviure tot aquest temps ".





"Ara almenys sabem que alguns tipus de planetes poden sobreviure i ser trobats allà, així que això dóna un major suport i un major interès a continuar la recerca de planetes encara més petits al voltant d'aquestes nanes blanques", afegeix.





A del principi, WD 1856 b va captar l'interès dels astrònoms quan van notar un possible objecte en trànsit amb l'estudi de l'Telescopi Espacial TESS de la NASA.





"TESS troba un planeta al mirar un estel i mesura la seva brillantor contínuament durant setmanes --relata--. Si un planeta està orbitant l'estrella, i si el planeta passa entre vostè i l'estrella, part de la llum d'aquesta estrella es bloquejarà . Llavors l'estrella es tornarà més brillant de nou a mesura que el planeta passi, a això en diem el 'trànsit' de la planeta. Després, TESS busca satèl·lits d'exoplanetes en trànsit. Avisa que hi ha alguna cosa allà, però no necessàriament diu què és perquè pot ser un estel tènue que passa per davant en lloc d'un planeta".





Per ajudar a l'equip internacional de científics a confirmar si WD 1856 b era de fet un planeta que orbitava la nana blanca, Crossfield va estudiar les emissions infraroges de l'objecte amb l'ara desaparegut Telescopi Espacial Spitzer de la NASA en els mesos previs al desmantellament del telescopi satelital .





"Per a aquest objecte nan blanc, és difícil mesurar la seva massa, així que sabíem el gran que era, però no ho pesat que era --assenyala--. Aquest nou objecte podria haver estat una estrella petita o un planeta gran. La forma en que vam poder notar la diferència era mirar i veure: ¿aquesta cosa també emet llum infraroja? Si és una estrella, les estrelles generalment són més calents que els planetes i hauria brillar en l'infraroig ".





"Però si és només un planeta, els planetes són generalment més freds que els estels, de manera que hauria d'haver poca o cap llum infraroja --prossegueix--. El que van mostrar les nostres dades de Spitzer és que bàsicament no hi ha llum infraroja. I les profunditats d'aquests trànsits són idèntics entre les dades de TESS i els nostres conjunts de dades de Spitzer. Això realment va posar l'últim clau en el taüt que aquesta cosa és gairebé amb certesa un planeta, en lloc d'una estrella ".





WD 1856 b es troba a uns 80 anys llum de distància a la constel·lació de Draco. L'equip creu que el planeta gasós va ser atret per la gravetat de la nana blanca molt després que l'estrella havia disminuït des de la seva fase de gegant vermella; en cas contrari, el planeta hauria estat esborrat en la seva òrbita actual.





Quan se li va preguntar si el descobriment del primer planeta en òrbita al voltant d'una nana blanca significava que la Terra tenia la possibilitat de sobreviure a la fase de gegant vermella del sol en un futur llunyà, Crossfield va dir que era poc probable.





"En uns 5.000 milions d'anys, el nostre Sol es convertirà en una nana blanca. Hi ha moltes preguntes obertes sobre si els planetes poden sobreviure al procés d'inflat d'una estrella per convertir-se en una geganta vermella, empassant alguns dels planetes interiors, i després encongint de nou i quedant com la nana blanca de nou -explica-. Poden els planetes realment sobreviure això ... o és impossible? i fins ara, no hi havia cap planeta conegut al voltant de les nanes blanques ".