La majoria dels municipis catalans incompleixen algun punt de la carta ambiental d'Aalborg

El grau de compliment dels 120 majors municipis catalans dels compromisos mediambientals establerts en la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat, també coneguda com la carta d'Aalborg, i de l'Agenda 21 Local deixa molt a desitjar. Segons un informe elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya, tan sols sis dels municipis analitzats compleixen amb tots els compromisos establerts en els acords signats a la localitat danesa a l'any 1994.









Les ciutats signants de la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat es van comprometre a participar en les iniciatives locals de l'Agenda 21 de les Nacions Unides ia desenvolupar programes cap a un desenvolupament sostenible, alhora que van iniciar la campanya de ciutats europees sostenibles.





NOMÉS SIS MUNICIPIS

L'informe estableix que el 86% dels municipis incompleixen un o diversos dels compromisos mediambientals. Tan sols sis, Granollers, Mataró, Mollet de Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, de la província de Barcelona, i Vila-seca, de la de Tarragona, poden dir que compleixen tots els paràmetres establerts.





Cal destacar que algunes ciutats, com el cas de Barcelona, tan sols incompleix un dels compromisos, que en el cas de la capital catalana és el de l'emissió de declaració ambiental.





L'estudi assenyala que més del 60% dels municipis estudiats ha aprovat alguna normativa destinada a protegir el medi ambient, han establerts taxes que consideren mediambientals i han posat en marxa sistemes de vigilància per fomentar els hàbits tant a nivell personal com col·lectiu per protegir el medi ambient.





A més, el 75% han apostat per millorar l'eficiència energètica i reduir el consum, mentre que el 85% disposen d'un departament específic amb competències en la gestió mediambiental amb tècnics especialistes. Per contra, el mateix percentatge no ha establert els objectius dels seus programes de protecció de l'entorn. Això implica que tan sols han dedicat un 0,5% de la seva despesa a la protecció i millora de l'entorn, percentatge que puja al 10,3% si s'inclouen les despeses de gestió de residus o neteja dels carrers.





CONTAMINACIÓ

Pel que fa a les contaminacions atmosfèrica, acústica i lumínica, l'estudi estableix que el 85% dels municipis no ha aprovat cap normativa específica per reduir la contaminació de l'aire, el 50% ni tan sols informa dels resultats dels mesuraments dutes a terme, i menys del 40% han dut a terme actuacions de vigilància sobre el compliment de les normatives sobre contaminació atmosfèrica.





Pel que fa a la contaminació acústica, el 33% disposa d'una legislació que regula el soroll i les vibracions, encara que més del 50% no ha portat a terme plans de millora d'aquest tipus de contaminació i tan sols un municipi disposa de punts de mesurament propis de la contaminació acústica, de manera que l'estudi conclou que les mesures adoptades en aquest aspecte són clarament insuficients





Tampoc en assumptes de contaminació lumínica la situació de la majoria dels municipis és adequada als acords de la Carta d'Aalborg. Més de 85% ni tan sols disposa d'instruments específics adaptats a la normativa de contaminació lumínica, mentre que el 35% mai han dut a terme algun projecte destinat a millorar l'eficiència energètica de les seves instal·lacions.