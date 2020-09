Aigües de Barcelona reestructura la direcció i nomena director general a Rubén Ruiz Arriazu

El consell d'administració d'Aigües de Barcelona ha aprovat aquest dimecres una reestructuració de la direcció i ha nomenat director general a Rubén Ruiz Arriazu, liderant una estructura organitzativa "més paritària, amb una renovació generacional i basada en cinc subdireccions generals", ha destacat la companyia en un comunicat.









Amb aquest canvi, Aigües de Barcelona ha adaptat els equips i estructurat un nou Comitè de Direcció amb l'objectiu d'avançar "davant els reptes en l'etapa actual, abordar la reconstrucció i donar empenta al pacte social".





Per impulsar aquesta transformació, així com per contribuir als reptes i propòsits de el Pla Estratègic d'Aigües de Barcelona 2030, se seguirà "potenciant l'equitat, millorant la qualitat de vida de les persones i contribuint a un ecosistema urbà, sostenible, resilient i pròsper ", ressalta la societat.





El nou model organitzatiu estarà basat en el pacte social, el compromís amb la ciutadania, l'excel·lència operativa, i la transformació, digitalització i innovació, buscant "ser referents en el cicle integral de l'aigua gràcies a la diferenciació i la digitalització".





SUBDIRECCIONS





Rubén Ruiz Arriazu liderarà l'estructura organitzativa i tindrà cinc subdireccions generals que conformaran el Comitè de Direcció d'Aigües de Barcelona.





Així, David Marco Comajuan serà el director de Transformació i Control de Negoci, que integra les direccions de Serveis Generals, Innovació i Coneixement, Contractació, Persones i Organització i Sistemes d'Informació.





La directora de Comunicació i Clients serà Carmen Piñán Vinagre, aglutinant les adreces de Clients i Comunicació i Màrqueting, i la directora de Relacions Institucionals, Acció Social i Sostenibilitat serà Maria Salamero Sansalvadó.





El director d'Operacions serà Xavier Iraegui Navarro, amb les adreces d'Operacions, Tècnica i Territorial i Ana Maresca Lasa serà la directora de Governança i Regulació.