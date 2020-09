Mor als 84 anys l'expresidenta de Càritas i exregidora de Barcelona Núria Gispert

La mestra, activista veïnal, expresidenta de Càritas Espanyola i exregidora de l'Ajuntament de Barcelona Núria Gispert i Feliu ha mort als 84 anys, segons ha confirmat el PSC, partit en el qual militava a l'actualitat.









Gispert era diplomada en Magisteri, va participar en la creació de l'Associació de Veïns de Sant Andreu, va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona de l'any 1979 a l'any 1995, primer pel PSUC i posteriorment pel PSC.





Va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona entre els anys 1998 i 2004, i presidenta de Càritas Espanyola entre els anys 2002 i 2004.





El 2002 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, el 2013 la Medalla d'Honor de Parlament, i el 2014 va ser pregonera de la Festa de la Mercè de Barcelona.





L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha destacat que era una "activista veïnal i una de les primeres regidors de l'Ajuntament de Barcelona, molt implicada en la lluita per la justícia social", i ha subratllat que en l'actualitat moltes dones estan on estan gràcies a pioneres com Gispert.





Fundesplai ha mostrat el seu condol per la mort de Gispert, mestra de formació i membre dels consells assessors de Fundesplai, i ha assegurat que estava "sempre disposada a ajudar a través del seu compromís amb els més vulnerables".





El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha lamentat la mort de Núria Gispert, "compromesa amb la justícia social", i ha recordat que va ser regidor a Barcelona i va ser militant de PSUC i posteriorment d'el PSC.





El líder dels socialistes a Barcelona, Jaume Collboni, ha recordat a Gispert com a "referent moral i polític de molts socialistes catalans", i ha destacat les seves reflexions, mirada i sensibilitat.