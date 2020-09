Vox rescata l'odi de la Guerra Civil: "Volen guanyar el que van perdre al camp de batalla"

La secretària general de Vox al Congrés dels Diputats, Macarena Olona, ha anunciat aquest dijous que la seva formació recorrerà la llei de memòria, l'avantprojecte el Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts, al considerar que vulnera "drets fonamentals" com la "llibertat d'expressió, d'associació i ideològica ".









En una entrevista a esRadio, Olona ha criticat que l'executiu pretén "guanyar amb una llei el que van perdre al camp de batalla". "Pretenen reescriure la història que els meus avantpassats van tancar amb ferides sagnants amb molta dignitat i sacrifici", ha apuntat.





Segons Olona, i "per les informacions" conegudes, la llei de memòria també vulnera "la jurisdicció exclusiva que garanteix l'article 117 de la Constitució", que estableix que "perquè es reconeguin unes víctimes s'ha de publicar un victimari".





En aquesta línia, la dirigent de Vox ha explicat que el recurs serà presentat un cop la llei de memòria sigui aprovada al Congrés dels Diputats. Segons la seva opinió, es tracta d'un "avanç més de el sectarisme ideològic el paradigma és el comunisme d'extrema esquerra" que "està en el poder per la ignomínia" del PSOE.





Així, Olona ha criticat que amb aquesta llei es pretengui "declarar la nul·litat de les condemnes imposades per la dictadura" i que es vulgui "implementar una fiscalia especial al Suprem, que no farà de fiscal sinó d'historiador". "I no serà objectiu, sinó a el servei de Govern que vol derogar la Llei de la Amnistia i esquerdar la legitimitat de la Constitució", ha afegit.





La portaveu del partit que presideix Santiago Abascal ha sostingut a més que "la profanació de la tomba del general" Francisco Franco "era l'excusa" de Govern. "Enderrocar la monarquia i la creu és el següent objectiu", ha continuat, per després recordar que, "en 2018, Podem demanar enderrocar la creu de la Vall dels Caiguts".