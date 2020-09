Més de 3 milions de persones teletreballen a Espanya de manera habitual, el triple que fa un any

Un total de 3,01 milions de persones a Espanya teletreballen de manera habitual a Espanya, fet que suposa multiplicar per 3,2 vegades la xifra registrada el 2019, quan només ho feien 915.800 persones, segons un estudi de Randstad sobre l'evolució de la feina en remot.









Segons la companyia de recursos humans, aquesta xifra significa que del total de 18,6 milions d'ocupats, el 16,2% treballen habitualment des de casa, la taxa més alta de la dècada fins al moment. De fet, fa un any el percentatge rondava el 4,8%.





La directora general de talent, cultura, marca i producte de Randstad, Raquel Larena, creu que el considerable increment del teletreball no només està provocat pel confinament, sinó que es deu al fet que les empreses i empleats han pogut comprovar els seus beneficis i utilitat tant per conciliar la vida familiar com per dotar de continuïtat al negoci en una situació com la viscuda per la pandèmia.





Per Larena, aquest model va continuar implantant de manera massiva en tots els sectors en què els tipus de llocs de treball ho permeten.





"Les organitzacions han d'accelerar la implantació de plans de treball amb objectius clars per als seus col·laboradors, per poder donar continuïtat als models establerts durant el confinament un cop superades les dubtes i prejudicis que podien existir", ha afegit.





Tenint en compte el gènere i l'edat, l'estudi ressalta que el 18,7% dels teletreballadors són dones, mentre que el percentatge ronda el 14,1% en el cas dels homes. Pel que fa a l'edat, els situats entre els 25 i els 45 anys són els que més estan podent treballar des dels seus domicilis (16,8%), seguits de prop pels majors de 45 anys (16,3%).





Per contra, destaca que els menors de 25 anys són el segment que menys està podent treballar en remot, ja que amb prou feines són el 8,6% del total.





Per regions, la Comunitat de Madrid se situa al capdavant amb més ocupats teletreballant (26,6% de total). També destaca Catalunya (18,5%).





No obstant això, amb percentatges més moderats es troben Astúries (15,9%), Comunitat Valenciana (15,2%), Balears (14,6%), Galícia (13,8%), Andalusia (13,3%), Castella i Lleó (12,9%), Aragó i País Basc, (12,6% en ambdues), Navarra (12,5%), Cantàbria i Extremadura (12,4% en ambdues) i Castella-la Manxa (12 , 1%). Finalment, es troben La Rioja (10,9%), Múrcia (10,6%) i Canàries (9,6%).





Els majors volums d'ocupats que treballen des de casa de manera habitual es registren a Madrid (788.800), Catalunya (596.900), Andalusia (386.500), la Comunitat Valenciana (296.400) i Galícia (145.000). La suma d'aquestes cinc comunitats suposa el 73,4% de l'total de país.