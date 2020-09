El Govern central assegura que "no hi haurà cap tipus de retallada" als Pressupostos

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha subratllat aquest dimecres que el Govern de coalició té ja elaborat el 80 per cent dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) i ha garantit que els comptes públics de l'any que no contemplaran "cap tipus de retallada "com va fer el PP en l'anterior crisi econòmica.









"Tinc el 80 per cent elaborat. La dificultat rau en aquest el 20 per cent que has de discutir amb tots els grups polítics i d'incorporar finalment les xifres d'aquest consens", ha explicat en declaracions a RTVE.





La ministra ha subratllat que la "part nuclear" dels comptes públics està "tècnicament" fet i que aquest 20 per cent restant és una manera de reflectir "que habitualment és on es pot expressar discrepàncies".





En aquest marc, s'ha mostrat convençuda que finalment els comptes públics comptaran amb el suport dels grups que van donar suport a la investidura de Pere Sánchez i, pel que fa a la resta, ha cridat a negociar-los.





Segons ha concretat, amb ERC hi ha disposició a elaborar i participar en els comptes, la relació amb el PNB és fluïda i hi haurà qüestions que discutir quan es coneguin els temes importants i amb la resta de grups de la investidura es negociaran les partides a incorporar al gruix ja elaborat.





Pel que fa a la resta de formacions, Montero ha cridat a Ciutadans a acabar amb la política de "trinxeres i vetos creuats" i ha instat al PP a rectificar la seva postura i "no donar-se de baixa" dels PGE perquè "Espanya se la juga" .





La ministra ha estat "molt prudent" a l'hora de parlar de qüestions que encara estan en la negociació com la congelació del sou dels funcionaris i ha cridat a veure "el complex". "Cal pastar, donar moltes voltes i veure el conjunt", ha postil·lat.





En qualsevol cas, sí que ha garantit que no hi haurà "cap tipus de retallada" com el que va fer el PP en l'anterior crisi econòmica amb una pujada massiva d'impostos, retallades al sou dels funcionaris i en dependència. "Serà un Pressupost expansionistes que animi al consum", ha aclarit.





Finalment, ha ressaltat la importància de transmetre que sense uns comptes públics l'any que ve hi haurà "moltes dificultats", tal com suposa que han transmès els vicepresidents Carmen Calvo i Pablo Iglesias en les seves reunions amb els grups parlamentaris.