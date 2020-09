Podem vol fer de pont en la negociació dels PGE entre el PSOE i EH Bildu

La portaveu parlamentària d'Elkarrekin Podem-IU, creu que Unides Podem pot "aplanar" que es puguin donar acords al Congrés entre PSOE i EH Bildu i espera que la coalició abertzale sigui "sensata" a l'hora d'establir les seves condicions en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat.









En una entrevista a Onda Basca, Gorrotxategi s'ha referit, d'aquesta manera, a la trobada mantinguda aquest dijous pel vicepresident segon, Pablo Iglesias, i EH Bildu per abordar els pressupostos.





Qüestionada pel fet que la negociació pressupostària amb EH Bildu l'hagi començat la part de el Govern central representada per Unides Podem i no el PSOE, ha assegurat que té "molt a veure" amb el plantejament que defensen d ' "unir les tres esquerres basques "i de el paper que pot tenir Unides Podem" en aquesta unió ".





Segons la seva opinió, han passat "molts anys" en què EH Bildu i el PSE-EE s'han "donat l'esquena". "Molts anys de reticències (...), molts anys de dolor, de patiment, moltes motxilles, moltes coses per superar i que dificulten l'acostament", ha afegit.





Gorrotxategi ha assegurat que, però, Unides Podem "no té aquestes motxilles" i tenen molt clar que "els temps polítics són uns altres" i que, si l'esquerra no s'uneix, "mai aconseguirà governar al País Basc".





En aquest sentit, ha afirmat que el que passa a l'Estat i amb el Govern central és "el reflex d'aquestes circumstàncies" i veu "difícil" que EH Bildu i el PSOE "ells sols arribin a acords al Congrés", però creu que "és més fàcil que aquest camí s'aplani si participa Unides Podem".





En relació a les condicions establertes per EH Bildu de cara a la negociació pressupostària, Gorrotxategi ha indicat que la coalició sobiranista "ha de ser prou sensata com per saber quines condicions pot posar i quines condicions no pot posar i què és el que preval, si prima més l'acord pressupostari o una altra sèrie de qüestions partidistes o petits triomfs de dur a casa ".





Davant el plantejaments d'EH Bildu de posar sobre la taula la política penitenciària, ha afirmat que Unides Podem també està d'acord en la necessitat de canvis perquè l'actual política "ha estat una política de greuge comparatiu en contra d'aquests presos" i, " si en el seu dia, podia ser criticable per no ser respectuosa amb els drets humans, avui dia, és absolutament incomprensible "perquè aquesta" política d'excepcionalitat és absolutament indefensable des de cap posició ".





D'altra banda, ha afirmat que no hi ha "contradicció" en què a Madrid el govern de què forma part Unides Podem, busqui com a socis a el PNB i a Euskadi Elkarrekin Podem faci oposició a la formació jeltzale.





Gorrotxategi ha assegurat que són "àmbits i contextos diferents" i ha assenyalat que, encara que els "agents d'acord" poden ser diferents, "no hi ha contradicció en l'objecte dels acords".





La portaveu parlamentària d'Elkarrekin Podem-IU ha assenyalat que el PNB a Euskadi juga "el paper de defensor dels interessos de Confebask i de l'executor del neoliberalisme al País Basc", mentre que a Madrid el seu paper "no és prendre aquest tipus de decisions sinó altres més en la línia de respecte pels drets humans o l'autogovern ".





Per tant, ha manifestat que les seves línies d'actuació a Euskadi i a Madrid "són diferents" i, "per això, també els seus socis aquí o allà, són diferents". Segons ha apuntat, la contradicció no està "en amb qui parles sinó en de què parles". "I en el què parlem, què vam acordar, no hi ha contradicció", ha agregat.





Gorrotxategi ha afegit que, en mans de PNB, a Madrid "no hi ha el exercir una política neoliberal" perquè està "fora de les seves competències". "Per això no se li veu a el PNB com a executor del neoliberalisme a Espanya perquè ho fa a Euskadi, on té la seva parcel·la de competències, a Madrid té altres competències, altres àrees d'influència. A Euskadi pot ser la punta de llança del neoliberalisme però a Espanya, no, perquè no li competeix i aquí si pot exercir aquest paper de suport a una majoria de progrés ", ha apuntat.





D'altra banda, respecte a les diferències que han pogut sorgir entre PSOE i Unides Podem, ha indicat que van sorgint "qüestions que incomoden i dificulten i són pedres que sorgeixen en el camí", però creu que és "natural perquè són formacions diferents" . Gorrotxategi ha assenyalat que treballen perquè el "àmbit del comú sigui cada vegada més gran i les divergències cada vegada menys contraposades".