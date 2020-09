L’Hospital El Pilar inaugura la nova àrea d’atenció maternoinfantil

L'Hospital El Pilar del grup Quirónsalud està immers en un procés de renovació i modernització contínua amb l'objectiu de garantir el seu compromís d'oferir uns serveis medicoquirúrgics d'alta qualitat i consolidar-se com un dels referents sanitaris de Barcelona.













En aquest context, l'hospital acaba d'inaugurar una nova àrea d'atenció maternoinfantil. El servei compta amb 22 noves habitacions individuals i una suite dissenyades i equipades per fer més confortable l'estada de pacients i familiars, així com facilitar la tasca diària dels professionals. Aquesta nova àrea s'ha pensat per guanyar amplitud i lluminositat a les habitacions, així com a les zones comunes.





UNITAT DE NOUNATS





Al costat de la nova àrea d'hospitalització, s'ha installat una nova unitat de nounats amb cinc bressols per atendre els nadons prematurs. “Els nous espais estan pensats perquè les famílies se sentin còmodes a l'hora d'establir el vincle amb els seus fills” afirma Carmen Giménez, supervisora de l'àrea maternoinfantil de l'Hospital del Pilar. “Els nostres professionals els assessoren per realitzar el mètode cangur, facilitar la lactància materna o resoldre qualsevol dubte que puguin tenir, especialment els pares primerencs”.





UN EQUIP MULTIDISCIPLINARRI





La inauguració d'aquesta nova àrea maternoinfantil se suma a la incorporació d'un equip propi de Ginecologia i Obstetrícia a l'Hospital del Pilar, liderat pel Dr. Juan José Torrent. “Comptem amb un equip multidisciplinari de professionals de reconegut prestigi de les diverses especialitats de l'àrea maternoinfantil: Ginecòlegs, obstetres, neonatòlegs, pediatres, personal d'infermeria especialitzat en nursery, lactància materna ... Tots ells preparats per resoldre qualsevol qüestió referent a la salut de les noves mares i els seus nadons en aquest nou espai” afirma el Dr. Torrent.





UN HOSPITAL PER A LES FAMÍLIES





L'Hospital El Pilar atén més de 30.000 urgències a l'any en un espai renovat, dissenyat estratègicament per oferir un servei més àgil, especialitzat i eficaç. En la seva aposta per convertir-se en un hospital per a les famílies, proper i de confiança, el centre compta també amb un servei d'urgències pediàtriques obert tots els dies de l'any.





El Servei de Pediatria compta també amb un centre de consultes externes en què pediatres i personal d'infermeria especialitzat acompanyen el pacient pediàtric des del seu naixement fins a l'adolescència tant en el seguiment del seu desenvolupament i creixement com per atendre qualsevol de les patologies mèdiques i quirúrgiques més freqüents.