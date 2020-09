Els metges d'Urgències asseguren que estan "tensionats" per l'augment de la taxa de contagi

Els metges d'Urgències es troben "tensionats" en les últimes setmanes, a causa de l'augment de la taxa de contagis de Covid-19, segons ha explicat el president de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), Juan González Armengol.









"Estem tensionats, portem així des de finals de juliol i tot l'agost. Ara, anem a més perquè ha augmentat la taxa de contagi. Cal tenir en compte que la majoria de pacients que s'atenen a Urgències són pacients no Covid", ha declarat Armengol a Europa Press Televisió.





El president de SEMES ha indicat que la situació actual és "molt diferent a la de el març passat", ja que la taxa de contagi s'està traduint "de manera progressiva", cosa que "no va succeir fa uns mesos". Malgrat això, ha assenyalat que "és evident que hi ha transmissió comunitària".





"A mesura que van passant els dies van augmentat el nombre d'ingressos i s'hauran de suspendre algunes activitats, requerirà un altre tipus de mesures", ha explicat Armengol.





Pel que fa al confinament parcial d'algunes ciutats, des SEMES consideren que "l'important són tots els sectors", a més del sanitari. "Ens preocupa tant que no vagi a mes el nombre de pacients com que la gent no perdi el seu treball", ha assenyalat.





Respecte a la situació dels serveis d'Urgències en els pròxims mesos, el president de SEMES creu que "dependrà de la campanya de vacunació contra la grip". "Anem a veure com es fa la campanya de grip, ha tingut força efecte positiu en països com Austràlia i Argentina. Si es trasllada el que ha passat en altres països, esperem que aquesta incidència sigui menor del que en un principi crèiem", ha finalitzat Armengol.