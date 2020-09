Torra descarta les eleccions per no abocar a Catalunya "a una cursa electoral irresponsable"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha advertit aquest dijous que no es planteja convocar unes eleccions pel fet que el Tribunal Suprem estigui valorant ratificar la seva inhabilitació com a cap de l'Executiu català.









"No seré jo qui en aquest moment tan crític per al país ho aboqui a una cursa electoral irresponsable que paralitzaria l'administració catalana", ha tancat el president en un missatge institucional dur contra l'Estat després de la seva acudir a la vista del seu cas en el Suprem.

Malgrat que no es planteja convocar eleccions abans de la sentència del Suprem --una potestat que es perdria en cas de ser inhabilitat--, el president sí que dóna per tancada la legislatura: "Han de saber que, en qualsevol cas, que no només em inhabiliten a mi. Avui aquest tribunal té a les mans la caiguda d'un Govern, el final d'una legislatura ".