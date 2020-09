L'OMS avisa que la transmissió actual del Covid-19 a Europa és "molt greu"

El director regional per a Europa de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Hans Kluge, ha avisat que actualment la transmissió del coronavirus a Europa està sent "molt greu", atès que els casos setmanals han superat els notificats quan la pandèmia va aconseguir el seu bec màxim al març.









En roda de premsa, Kluge ha assenyalat que més de la meitat dels països europeus han experimentat un creixement del 10 per cent dels casos de Covid-19 i, d'aquests, set han doblat la incidència d'infectats. "Tot i que aquests números reflecteixen la realització de més proves, també mostren taxes alarmants de transmissió a tot Europa", ha detallat.





Així mateix, el dirigent de l'OMS ha informat que en la primera setmana de setembre es va observar un augment en els casos entre els grups de més edat, 50-64 i 65-79 anys, encara que la major proporció encara es troba entre les persones de 25 a 49 anys. "Aquesta pandèmia ens ha tret molt. A Europa s'han registrat 4.893.614 casos de Covid-19 i 226.524 morts, però això compta només una part de la història, ja que l'impacte en la nostra salut mental, economies, mitjans de vida i societat ha estat monumental ", ha dit Kluge.





Per això, ha realitzat una crida a la coherència regional, a realitzar un major esforç col·lectiu per part de tota Europa, recordant que la resposta a la pandèmia ha estat "molt eficaç" quan les accions s'han implantat de forma ràpida i decidida, però no tant quan ha prevalgut el "partidisme" i la "desinformació.





Així mateix, director regional per a Europa de l'OMS ha instat els països a tenir en compte el que ha demostrat que funciona, com ara l'ampliació de proves per detectar el virus o l'ús de mascaretes, així com a ser conscients de les preocupacions de la població.





"Comprendre qui està experimentant fatiga i les barreres i factors que experimenten a l'adoptar comportaments de protecció permet segmentar i adaptar les accions als que més ho necessiten, i en funció de les necessitats de grups de població específics. Això requereix polítiques, intervencions i comunicacions més eficaços i rendibles. Requereix que adoptem disciplines fora de l'àmbit biomèdic, com les ciències socials i les humanitats ", ha argumentat.