Detingut un menor després de tirar a una dona gran a terra per robar-li i agredir uns mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor per presumptament atracar una dona de 83 anys tirant a terra per robar-li dues cadenes d'or quan que estava esperant l'autobús en una parada del carrer Almogàvers de Barcelona.









La detenció la van portar a terme uns agents de la policia catalana que patrullaven de paisà, dins el Pla d'Acció Tremall per prevenir robatoris violents, van veure un jove que es llançava sobre una dona, la tirava a terra i li robava les cadenes.





Els agents van començar a seguir al jove corrent, identificant-se com policies, mentre el presumpte lladre seguia corrent a gran velocitat. Un altre agent que anava en bicicleta va intentar frenar-lo, però el lladre li va donar una forta empenta, fent-li caure a terra i rebent un fort cop al cap mentre el jove va continuar amb la seva fugida, saltant a l'interior de el parc de l'Estació del Nord des un pont.





El presumpte lladre va seguir fugint per dins el parc fins que va saltar una tanca metàl·lica de 2,5 metres per sortir del recinte, on finalment els agents el van poder atrapar, gràcies a testimonis que espontàniament van col·laborar a el veure la situació.





El jove es va resistir activament i amb molta agressivitat per evitar la seva detenció, va colpejar amb els colzes, el cap i va donar puntades de peu als agents, que van haver de ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i que també va atendre el presumpte lladre per unes ferides causades per uns vidres que hi havia a terra.





Els agents van recuperar les joies, s i les van tornar a la víctima, que també va ser atesa pels serveis mèdics, i van prendre declaracions d'una conductora d'un autobús que va presenciar els fets i va poder identificar l'autor del robatori. El detingut va ser traslladat a les dependències policials i posat a disposició de la Fiscalia de Menors.