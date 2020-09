Josep Bou retira els llaços grocs de la porta de l'Ajuntament de Barcelona

El president de el grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha retirat llaços grocs que estaven a les tanques situades a l'entrada del consistori, a la plaça Sant Jaume de la capital catalana.









"He tret els llaços per salut democràtica. L'espai públic és de tots i no pot tenir cap tint polític. A l'Ajuntament de Barcelona hi cabem tots", ha explicat Bou en un comunicat.





Ha estat el mateix Bou el que ha penjat un vídeo a les xarxes socials on se li veu traient els llaços, on ha assenyalat: "Netejant el mobiliari públic. Si els volen posar, que els posin a casa".