Interior llança un nou protocol d'actuació policial per agilitzar el desallotjament dels okupes

El Ministeri de l'Interior ha decidit posar en marxa un nou protocol d'actuació per a les diferents policies de l'Estat per afrontar els casos d'okupació d'un habitatge. Segons aquest protocol, s'elimina el termini de 48 hores que fins ara argumentaven molts dels okupes per evitar un desallotjament.









La nova ordre emesa pel ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska permet a les policies, tant nacional com autonòmiques i locals, desallotjar uns okupes si el delicte és flagrant i tant si l'okupació s'ha dut a terme en un habitatge usat com a primera o com a segona residència. En ambdós casos, queda establert que es tractarà d'un delicte de violació de domicili i com a tal ha de ser tractat per la policia, que podrà desallotjar de forma immediata a les persones que hagin entrat de manera il·legal a l'immoble. A més, en aquests no caldrà que se sol·licitin mesures judicials ja que es podrà identificar els delinqüents i procedir a la seva detenció.









Un dels assumptes en els quals el ministeri ha volgut fer major recalcament ha estat en el dels atestats que han de fer els policies a determinats casos. Per això, ha recordat als agents exigència que en els atestats s'incloguin el major nombre de proves de l'okupació (vídeos de l'estat de l'habitatge declaracions de veïns, títols de propietat, etc.) ja que això ajudarà tant als fiscals com als jutges a condemnar a les persones que okupen per la força els immobles.





Des del ministeri es considera que encara que la llei ja estableix amb claredat com poden actuar les forces policials en aquests casos, les dificultats que els agents s'han trobat a l'hora de realitzar la seva labor ha obligat a emetre una sèrie d'instruccions que ajudin les policies a actuar de manera ajustada a la llei.









VIOLACIÓ DE DOMICILI O USURPACIO

Cal tenir en compte que la resposta davant un aplanament o una usurpació és diferent. El primer implica un desallotjament immediat segons queda estipulat en els articles 202 i següents de el Codi Penal, tant en la primera com en la segona residència.





En el cas de la usurpació, la policia ha d'adjuntar proves complementàries ja que si no es descobreix quan es produeix, la llei impedeix desallotjar l'immoble sense una autorització judicial.





Aquest nou protocol posat en marxa pel ministeri ve a reforçar les instruccions fetes fa uns dies per la Fiscalia General de l'Estat, en què s'instava a les forces policials a el compliment de la legislació vigent en aquest tipus d'actuacions.





NOVA APLICACIÓ

D'altra banda, el ministeri posarà en marxa en breu una millora en l'aplicació per a mòbils anomenada Alertcops per la qual qualsevol ciutadà pot alertar les forces de seguretat que un immoble, sigui o no de la seva propietat, ha estat okupat. Els responsables de l'ministeri consideren que això agilitzarà les actuacions policials en els casos d'okupació d'habitatges.