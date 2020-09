Sánchez i Ayuso es reuniran per acordar les mesures per frenar la pandèmia a Madrid

El president de Govern, Pedro Sánchez, li ha enviat una carta a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per demanar una reunió "in situ" per abordar l'avanç de la pandèmia a la regió, i li ha traslladat la seva disposició a desplaçar-se a la seu de l'Executiu autonòmic a la Porta de Sol. I la presidenta madrilenya ha respost a el president de Govern central la seva disposició a reunir-se com més aviat millor per adoptar les mesures necessàries que ajudin a frenar la transmissió de virus a la comunditat madrilenya.









En la seva missiva a Ayuso, el president de Govern assenyala que "a la vista de l'evolució que segueix la pandèmia a la Comunitat", considera "capital reforçar els mecanismes de cogobernanza per complementar els esforços i mitjans que ja ve desplegant" l'Executiu regional.





"Desitjaria tenir oportunitat d'estudiar conjuntament la manera de reforçar aquests esforços i mitjans que pugui aportar el Govern de la nació per tal de superar com més aviat els moments crítics que travessa la regió en benefici dels seus ciutadans", assenyala.

I a continuació, assenyala que per poder "abordar in situ aquests assumptes", estarà encantat de desplaçar-se "a les dependències de la presidència regional de la Comunitat de Madrid".





AYUSO DIU SÍ

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha mostrat disposada a reunir-se de manera immediata amb el president de Govern per acordar les mesures a prendre per intentar frenar la transmissió de virus.





A través d'una carta, la dirigent madrilenya ha respost a la que li han enviat des de Moncloa i s'ha mostrat disposada a reunir-se amb el president de Govern. Entre les seves raons, Ayuso ha esgrimit que "en primer lloc, perquè res ens importa més que la bona marxa de la nostra regió i d'Espanya, sortejar les dificultats que està provocant el virus i la situació en la que està deixant a tants ciutadans".





Ayuso ha recordat al president que, com ja li ha traslladat "en les diferents conferències de presidents" que han celebrat en aquests mesos, "tot i que Madrid hagi posat a funcionar a ple rendiment tots els seus recursos, es fan necessàries estratègies nacionals ja que ser capital , motor econòmic i centre de la península, requereix d'una coordinació específica entre administracions per acabar amb l'epidèmia ".





Així, ha posat èmfasi que "la mobilitat, la densitat de població, els seus llaços familiars i econòmics amb la resta de país, la seva posició internacional i la seva situació geogràfica converteixen a la Comunitat de Madrid en una autonomia d'especial vulnerabilitat que requereix d'estratègies conjuntes entre administracions per tallar abans la pandèmia ".





Ayuso ha incidit que "a més de tots els serveis públics propis destinats a aquesta finalitat, ja siguin sanitaris, socials o educatius", necessiten "seguretat jurídica, actuacions en dependències estatals i suport en matèria legislativa i de seguretat ciutadana", competències de les que no tenen, "perquè totes les altres mesures siguin efectives". "Demano al meu equip que es posi a disposició de el teu per coordinar-se i començar a treballar com més aviat millor", ha conclòs.





PREOCUPACIÓ

La decisió de mantenir aquesta reunió arriba després que el vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, hagi reclamat com "urgent i necessari" que el Govern espanyol s'impliqui més en frenar l'expansió del virus, després de reconèixer que la situació a la regió està "empitjorant". A més, la presidenta madrilenya ja li havia demanat a Sánchez una reunió en diverses ocasions, també per carta, i de manera directa en les videoconferències de presidents.





Fins aquest moment, el Govern havia manifestat la seva "preocupació" per la situació a Madrid, i havia assegurat estar "vigilants", però defensant, això sí, que l'obligació de prendre les decisions li correspon a la Comunitat de Madrid.





De fet, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha afirmat hores abans de la carta, a l'ésser preguntada per les paraules d'Aguado, que "el Govern no ha deixat d'estar implicat mai, des del minut un", i que estaven esperant a que la Comunitat prengués les decisions que considerés, per "ajudar-la" i "arroparla" en el que fos necessari.