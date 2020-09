El sector musical surt al carrer exigint solucions per a la seva supervivència

Milers de persones han sortit al carrer, complint amb les mesures de seguretat sanitària, en més d'una vintena de ciutats espanyoles per reclamar solucions de "supervivència" per a la música a Espanya i instar les administracions a què es reconegui aquest sector com a estratègic per a l'economia, "especialment en aquest context" de pandèmia de coronavirus.













Al llarg del dia, diverses cares conegudes han donat suport aquestes protestes des de les xarxes socials, des Alejandro Sanz, Ana Torroja o Raphael fins Vetusta Morla, passant per Mónica Naranjo, Izal, Sidonie, Jorge Drexler, La Bien Querida, Lori Meyers, Miguel rius, Vega o Rozalén, entre d'altres.





Sota el hashtag '#alertaroja', les paraules de tots ells han estat dirigides a un sector que "està passant moments durs" i que "cada vegada està bategant més lent". No només el món de la música ha reivindicat aquesta situació. També actors com Carlos Bardem, Laia Marull, Israel Elejalde o Alvaro Morte o humoristes com El Escolà.





Espais com la sala El Sol a Madrid, el Teatre Cervantes de Màlaga o la Fundació Telefónica s'han "solidaritzat" amb el món de la cultura i reivindicat la importància de la música en viu. També polítics com el líder de Més País, Íñigo Errejón, que ha defensat que "la cultura no només és segura, sinó un bé de primera necessitat" i el sector "no pot seguir sent el gran oblidat".





Així mateix, han tingut lloc altres accions, com l a il·luminació de l'emblemàtica façana de l'edifici Somiar de Bilbao, que ha fet de dia tenyida de vermell en suport a el moviment i s'ha mantingut així durant 24 hores. També a València s'ha projectat a l'Ajuntament de València el logo del moviment, Alerta Roja, per exemple, o s'ha il·luminat el Teatre Romà de Màlaga.





L'actual situació de pandèmia ha marcat les protestes al carrer, a més de la pluja, que ha fet que en diverses de les ciutats en què estaven previstes manifestacions finalment s'haguessin de cancel·lar. L'organització ja havia advertit que repartiria prèviament tiquets als assistents per "unes mobilitzacions controlades i limitades".





"Havíem tingut dubtes perquè amb l'actual situació es podia veure com una marea, però és evident que les accions fetes fins ara no han funcionat per conscienciar", ha explicat el portaveu d'Alerta Roja, Iván Espasa, que reconeix que no es va fer un "crida massiva".





PARTICIPACIÓ MASSIVA

Segons dades de l'organització, al voltant de 25.000 persones han participat en aquesta protesta massiva, present en 25 ciutats espanyoles. En totes elles s'ha fet recordatori de la necessitat de mantenir una distància mínima per motius sanitaris, que els assistents han complert en tot moment.









A partir de les 20.00 hores han començat a acudir els participants als diversos punts indicats. A cada ciutat ha variat el nombre d'assistents, però a les principals localitzacions s'ha reunit a més d'un miler de persones. Els manifestants tenia cadascun una caixa similar a la d'equipament que es poden veure en els escenaris de concerts, i l'han portat durant diversos metres fins arribar a el punt de protesta.





Per concloure amb els actes, s'ha llegit un manifest -a través d'una veu anònima- en què s'ha instat a les administracions públiques al fet que "adquireixin un compromís ferm per abordar la problemàtica del sector d'una manera transversal". Així, s'ha reclamat una taula de treball on estiguin implicats els Ministeris de Cultura i Esport, Turisme, Indústria, Treball, Hisenda i Assumptes Econòmics.





Alacant, Albacete, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Còrdova, Girona, Granada, Eivissa, Las Palmas de Gran Canària, Lleida, Logronyo, Lugo, Madrid, Màlaga, Múrcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Santiago de Compostel·la, Sevilla, Tarragona, València, Valladolid, Vitòria i Saragossa han estat les ciutats on han tingut lloc les mobilitzacions.





Entre les reclamacions de el manifest, demanen una "reactivació immediata" de les agendes culturals i d'esdeveniments de les administracions públiques, "sota l'estricte compliment" de tots els protocols de seguretat sanitària. També inclouen propostes per a treballadors autònoms, per compte d'altri, empreses i el sector de manera global.





POC VOLUM DE TREBALL

Espasa ha recordat que el problema a què s'enfronta el sector està relacionat també amb la celebració de concerts. "La prova que s'han pogut realitzar existeix. Però ara, la vigília de l'esdeveniment, vénen les autoritats i t'ho cancel·len al·legant precaució, tot i el pla de seguretat amb mesures estrictes. Això et s'enfonsa", ha lamentat.





Malgrat que encara no manegen xifres d'atur en el sector, Espasa sí que ha avançat que el volum de treball executat en aquestes dates és d'un 10% en relació a anys anteriors. Així mateix, les pèrdues de el sector de la música en directe pugen a 660 milions d'euros.