Naturgy executarà 300 iniciatives anuals per la biodiversitat i el medi ambient fins al 2022

Naturgy executarà 300 iniciatives anuals per la biodiversitat i el medi ambient fins 2022, dins de la seva àmplia bateria de mesures dins del seu compromís ferm en aquesta matèria.













En el Pla Global de Medi Ambient fins 2022 de la companyia que presideix Francisco Reynés es marca aquest objectiu de realitzar 300 iniciatives per la biodiversitat cada any fins a aquest horitzó, per les 257 que van dur a terme en 2019.





Amb aquestes accions realitzades l'any passat van arribar a una superfície ambiental restaurada superior a 2.600 hectàrees, de les quals el 60% correspon a espais protegits o hàbitats d'espècies protegides.





La implantació de la 'economia circular' és una de les claus de l'energètica per el seu compromís amb el medi ambient. En 2019, el grup va reduir les seves emissions de CO2 un 16%, també va retallar un 25% l'ús d'aigua en les seves activitats, va ser capaç de generar un 66% menys de residus i revaloritzar o reciclar el 57% dels residus produïts.





Gràcies a aquestes xifres i iniciatives, Naturgy va obtenir l'any passat la màxima qualificació de l'índex CDP (Carbon Disclosure Project) convertint-se en l'única energètica espanyola i una de les cinc del món en aconseguir-la.





Així mateix, durant 2019 l'energètica presidida per Francisco Reynés va realitzar més de 100 estudis, especialment en l'àmbit de les instal·lacions de generació (tèrmiques, hidràuliques i parcs eòlics) i distribució elèctrica, per tal de realitzar el seguiment de l'estat ambiental i ecològic. A més, va dur a terme 90 iniciatives de conservació d'espècies i espais naturals protegits.





Pel que fa a la utilització de l'aigua dins de l'activitat de la companyia, l'aigua captada de la mar representa un 96% del total, la reutilitzada un 3% i l'aigua dolça un 1%.





A més, el 98% de l'aigua captada és retornada al mig. Un cop utilitzada l'aigua, es generen uns corrents d'aigües residuals que són tractades per reduir la contaminació abans de l'abocament al mig.





El vessament d'aigua correspon a les centrals tèrmiques, en les quals es realitza el seguiment i anàlisi, que segons les dades de Naturgy no van generar impactes en els ecosistemes aquàtics afectats.





INICIATIVES A TOT EL MÓN





Les iniciatives del grup en matèria de biodiversitat i medi ambient s'estenen per tot el món, destacant la restauració ambiental de les zones afectades per la construcció de parc eòlic de Crookwell (Austràlia), amb la revegetació de pastures, la sembra de més de 3.000 arbres i el control per evitar plantes invasores.





Al Brasil, la companyia ha dut a terme la revegetació i el manteniment periòdic per garantir l'establiment dels exemplars plantats a la regió de Sao Paolo per a la recuperació de la mata atlàntica.





A Xile, Naturgy ha desenvolupat sistema de reg de manteniment per garantir la supervivència dels exemplars plantats a l'àrea afectada per la construcció de xarxes de gas.





Pel que fa a Espanya, el grup ha realitzat importants actuacions, com la del manteniment de l'espai restaurat llac de Meirama (La Corunya), a partir de l'espai que ocupava una antiga mina i que actualment és un dels majors llacs artificials de Europa.





Així, es van plantar gairebé mig milió d'arbres, convertint l'entorn en un espai privilegiat de biodiversitat, on segons la Universitat de Santiago de Compostel·la, s'ha identificat 839 espècies animals i vegetals.





També a Galícia es va continuar amb les captures d'exemplars piscícoles (salmons, sábalos, anguiles i llamprees) que arriben a la Central Hidroelèctrica de Frieira (Orense) per a la repoblació d'afluents del Baix Miño.





Naturgy també ha participat en el Projecte LIFE Ós Courel, liderat per la Fundació Ós Bru, per afavorir l'expansió de l'ós bru cantàbric (espècie protegida) a nous territoris.





Només a Galícia, la companyia va executar 57 accions de biodiversitat, el que suposa més del 20% del total de les desenvolupades en aquest àmbit per la companyia a tot el món.





Una altra de les comunitats on més ha incidit la política mediambiental de l'empresa és Castella i Lleó, on ha realitzat 42 iniciatives, destacant principalment les vinculades a l'economia circular, amb la reconversió de centres de transformació elèctrics en desús com a zones de refugi i nidificació de diverses espècies.