Barcelona celebra la 69 Fira del Llibre d'Ocasió antic i modern

El calendari barceloní té dates emblemàtiques i una d'elles està vinculada a la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè, patrona de la ciutat. Entorn del 24 de setembre tenen lloc, amb aquest motiu, una sèrie de celebracions i esdeveniments d'entre els quals hi ha alguns que han aconseguit arrelada tradició i continuïtat. Tal és el cas de Fira del llibre d'Ocasió antic i modern que organitza el Gremi de Llibreters de Vell de Catalunya que presideix Marçal Font i que enguany arriba a la seva 69 edició.









A la Fira hi assisteixen 28 professionals del llibre d'ocasió que porten de les lleixes dels seus establiments moltes coses interessants, des d'obres de notabilíssim valor bibliogràfic a llibres de segona mà i restes d'edició, un segment aquest últim de creixent importància donada la ràpida obsolescència de les edicions actuals. Tot això es tradueix en un ventall de preus summament ampli, que es correspon amb la qualitat de l'exemplar ofert. A més de llibres, es presenten també cartells, estampes, mapes i altres obres impreses.





Per tal de ressaltar el seu caràcter cultural, per sobre del merament comercial, s'instal·la sempre una mostra expositiva que, en aquesta ocasió i amb motiu de la celebració de l'Any Carner, està dedicada a aquest insigne diplomàtic i autor català. L'ha organitzat Jaume Coll, comissari d'aquesta celebració, amb el llibreter Albert Obrador i té com a motiu "Els lliures de Josep Carner (1884.1979)". L'exposició estarà formada pels panells que la Institució de les Lletres Catalanes ha preparat per a l'Any Carner i que narren la vida i l'obra de l'escriptor. Apareixeran L'auca d'una resposta del senyor Gaudí, el poema tan conegut de Auques i ventalls, amb vinyetes de Artigau i rodolins cal·ligrafiats per Keith Adams.





La mostra compta amb primeres edicions delpoeta i obres representatives de cadascuna de les tres etapes de la seva vida. La primera es correspon amb "els anys barcelonins: 1984-1921", una etapa de formació i de consolidació que es reflecteix en la seva presència gairebé diària a La Veu de Catalunya, en revistes literàries, Jocs Florals i com a director i traductor a la Biblioteca literària. El segueix "l'exili voluntari, l'etapa consular: 1.921-1938", un període d'obertura al món amb paisatges nous (Itàlia, Costa Rica, França, Líban) i breus retorns a Catalunya; i finalitza amb "l'exili forçós: 1939-1970" quan, com tants milers de republicans i com a conseqüència de la guerra civil, va haver de sortir d'Espanya per exercir la docència a Mèxic i Brussel·les i escriu la seva gran antologia, els 896 poemes de Poesia 1957, que van ser la síntesi de la seva vida de poeta.





El pregó d'obertura de la fira li ha estat encomanat a l'escriptor Lluís Calvo Guardiola qui quedarà immortalitzat amb la col·locació de la seva signatura al monument al Llibre de Joan Brossa.

La Fira està instal·lada al Passeig de Gràcia, entre la Plaça de Catalunya i el carrer de Consell de Cent del 18 de setembre al 4 d'octubre i romandrà oberta de 10 a 20:30 els dies feiners i a partir de les 11 els festius.