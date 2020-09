Rescaten una dona retinguda i amenaçada a casa pel seu propi fill

Efectius de la Policia i de Bombers han rescatat una dona que estava retinguda i amenaçada en el seu habitatge d'Alacant pel seu propi fill, segons ha informat la Prefectura en un comunicat. El jove, de 29 anys, va ser detingut.









Va ser l'exparella de la mare la que va avisar la Sala el 091 de la Policia Nacional d'Alacant que el seu fill tenia retinguda a casa la seva exdona i no li permetia sortir al carrer.





Dues dotacions de la Policia, pertanyents als Grups Operatius de Resposta de les Comissaries Centre i Nord, es van presentar al immoble indicat i van escoltar crits d'auxili que provenien de la víctima. Els policies van comprovar com la porta d'entrada estava completament tancada, de manera que no podien accedir.





En aquell moment es va sol·licitar la col·laboració dels Bombers de l'Ajuntament d'Alacant per poder accedir a domicili, ja que els agents, quan intentaven entrar per la porta del domicili, l'agressor amenaçava amb llançar-se per una de les finestres de pis.





Els Bombers del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) de l'Ajuntament d'Alacant es van mobilitzar immediatament amb un operatiu de catorze efectius i dues dotacions, una bomba lleugera i el vehicle escala per intervenir de forma ràpida i efectiva.





En arribar, els bombers, després de coordinar-se amb la Policia Nacional, es van dividir en dos equips, un va intervenir obrint la porta d'accés a l'habitatge amb les eines especials desmuntant el barret fort perquè accedissin per l'interior, i paral·lelament un segon equip amb el vehicle escala va pujar dos policies a la cistella per accedir per l'exterior de la terrassa a l'habitatge.





Això va fer que al mateix temps que intentaven convèncer el jove perquè deposés la seva actitud des de l'entrada, diversos dels agents que havien estat ascendits pels bombers amb la cistella del camió que es trobava estacionat al carrer fins al balcó de l'immoble, una cambra pis, aconseguissin accedir a domicili.





En el moment en què van entrar els agents, el presumpte agressor es va tancar en una habitació juntament amb un gos de raça perillosa. A l'escoltar entrar a la policia, el jove va deixar solt al ca per intentar arribar a una finestra intentant llançar-però va ser aconseguit per altres dos policies que van aconseguir introduir-se per una finestra de l'immoble, per la qual cosa van retenir al jove evitant que es causés cap dany.





Juntament amb la víctima, els agents van aconseguir també calmar el gos i col·locar-li un morrió. El jove va ser detingut per un presumpte delicte de maltractaments en l'àmbit familiar (violència domèstica) i va ser posat a disposició de Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant.





La col·laboració entre els serveis de seguretat de l'Ajuntament d'Alacant i la Policia Nacional és constant. De manera periòdica es realitzen cursos de formació conjunts per afrontar aquest tipus d'intervencions en alçada per tal d'optimitzar tots els recursos disponibles de la ciutat i obtenir la màxima efectivitat en els serveis.