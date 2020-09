Tezanos diu que el CIS no pregunta "sobre els problemes" del Rei perquè "no interessen" als espanyols

El president de el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), José Félix Tezanos, ha assegurat aquest divendres que l'organisme "no està per preguntar sobre els problemes" del Rei emèrit perquè, a més, aquests "no interessen en aquest moment" als espanyols.









En una entrevista a 'L'hora de la 1', Tezanos ha assenyalat que el CIS "no està per preguntar sobre els problemes de les persones", fins i tot si es tracta de Joan Carles I. "En els problemes d'Espanya apareixen abans de la monarquia altres 31 problemes", ha sostingut.





En aquesta línia, Tezanos ha afirmat que el CIS "va deixar de preguntar" per la Casa Reial "molt abans" que ell arribés a la institució. A més, segons el director de l'organisme les preguntes mai s'han fet sobre la monarquia "com un ens en si, sinó en funció de la situació espanyola".





Així, Tezanos ha explicat que, per exemple, el CIS va preguntar sobre Felip VI el 2015, un any després que assumís la prefectura d'Estat després de l'abdicació de Joan Carles I. "Llavors interessava perquè hi havia un rei nou", ha assegurat.





El president del CIS s'ha expressat així després que el Congrés rebutgés aquest dimecres amb els vots de PSOE, PP, Vox i Ciutadans, una iniciativa de Unides Podem que demanava que el Govern obligués a l'organisme a preguntar en les seves enquestes sobre la Monarquia, el Rei i els diferents membres de la Família Reial.





REBUTJA OBRIR UN DEBAT SOBRE LA MONARQUIA DES DEL CIS





Ho van fer, segons va explicar durant el debat el secretari general de el Grup Socialista, Rafael Simancas, perquè que no es pot pretendre utilitzar el CIS perquè pregunti sobre assumptes d ' "interès particular" dels partits. Segons la seva opinió, el CIS és "un institut de caràcter científic i autònom" de manera que "les instàncies polítiques no han de redactar les seves preguntes i tampoc les seves respostes".





Precisament, aquesta qüestió ha estat motiu de discussió entre el que va ser president de el grup parlamentari de Catalunya En Comú Podem i secretari general de Podem Catalunya, Xavier Domenech, i el mateix Tezanos.





"Tu estàs vinculat a un sector. Si tu vols obrir un debat sobre la monarquia, jo no vaig a obrir-lo des del CIS", li ha etzibat Tezanos després que aquest li instés a incloure la pregunta. "Respecta la legitimitat dels que pensem que no és un debat que estigui a la societat. No interessa en aquest moment", ha continuat.





En aquest context, Tezanos ha afirmat que el debat generat al voltant de la figura del Rei emèrit és "típic de la premsa groga". "És un infradebate. No era més interessant que diu la gent sobre coronavirus i política? Estem fent constructes de persones que tenen molt poca autoritat per fer denúncies", ha afegit.





Finalment, Tezanos ha deixat clar que estarà "a qüestions de fons". "Hi pot haver altres presidents que vulguin fer-ho. Jo sóc una persona seriosa", ha postil·lat.