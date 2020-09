Salut descarta aplicar més restriccions: "Abans farem cribratges poblacionals"

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha descartat aquest divendres aplicar més restriccions a Catalunya per prevenir contagis de Covid-19 (més enllà de les que ja hi ha aplicades), i ha prioritzat realitzar cribratges poblacionals per detectar casos.









En una entrevista de TV3, Argimon ha alertat que "en els pròxims 15 dies pujaran una mica els indicadors", però confia en mantenir estables i en tenir una estabilitat assistencial als hospitals, i ha descartat un estat d'alarma a Catalunya.





"No hem de pensar en el confinament. Hem de pensar en com no confinar-i en què podem fer", ha afirmat el secretari de Salut Pública, que ha apostat per obrir molt més la cultura --ha dit-- i regular l'oci nocturn.





També ha explicat que seguiran fent cribratges poblacionals massius i que els propers municipis seran Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), tot i que la decisió serà consensuada amb el departament d'Educació.





Pel que fa a la reducció de les quarantenes, ha valorat que "el més segur són 14 dies", encara que ha dit que rebaixar-la a 10 dies ajudaria a portar-la millor, ja que el 50% dels contactes estrets asseguren que no fan la quarantena de 14 dies, ha explicat.





PCR A LES ESCOLES





Argimon ha aclarit que faran proves PCR als companys de classe d'un positiu en les unitats de diagnòstic que han activat a les escoles, pel que ha demanat als pares que no portin a el menor a un Centre d'Atenció Primària (CAP) per no saturar-los.





També ha explicat que l'ús de la mascareta a les escoles tindrà una "desescalada asimètrica" i que hi haurà llocs de Catalunya que es podrà treure abans que en altres, depenent de la situació epidemiològica.





En aquest sentit, ha posat com a exemple a les Terres de l'Ebre (Tarragona) --que es manté amb un risc de contagi bajo-- i ha dit que "si la situació continua evolucionant bé" els menors podran deixar de portar mascareta en aquest territori.





Sobre els nous test d'antígens de diagnòstic ràpid, ha valorat que són una eina útil en moltes circumstàncies, entre elles a les escoles, però que s'han de fer encara diferents avaluacions; i ha dit que no hi ha un calendari tancat, però que esperen tenir-los "aviat".





REFORÇ DE L'ATENCIÓ PRIMÀRIA





D'altra banda, Argimon ha explicat que, des de l'Institut Català de la Salut (ICS), han estat contractant personal "que es quedarà i formarà part de el nou model", encara que ha afirmat que la reforma en l'atenció primària no ha de venir únicament per increment de personal, sinó per repensar els rols.





En aquest sentit, ha lamentat que l'atenció primària no està tenint descans, a diferència dels hospitals que, excepte el de Lleida, "no han pogut descansar".