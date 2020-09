Parlar dues llengües de manera activa protegeix del deteriorament cognitiu, segons han descobert un equip d'investigadors liderat per científics de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en un treball publicat a la revista 'Neuropsychologia'.













Segons el parer dels experts, parlar dos idiomes de manera habitual, i haver-ho fet tota la vida, contribueix a la reserva cognitiva i retarda l'aparició de símptomes associats a un empitjorament de la cognició i la demència.





"S'ha vist que la prevalença de la demència en països on es parla més d'una llengua és un 50 per cent inferior a la de les regions en què la població només utilitza una llengua per comunicar-se", ha dit l'investigador i professor de els Estudis de Ciències de la Salut i membre del grup de recerca Cognitive NeuroLab de la UOC, Marc Calàbria.





Treballs anteriors ja havien trobat que l'ús de dues o més llengües al llarg de tota la vida podia ser un factor clau per augmentar la reserva cognitiva i retardar l'inici de la demència, així com que comportava avantatges de memòria i funcions executives.





"Nosaltres volíem esbrinar quin és el mecanisme pel qual el bilingüisme contribueix a la reserva cognitiva davant el deteriorament cognitiu lleu i la malaltia d'Alzheimer, i si hi havia diferències respecte al benefici entre els diferents graus de bilingüisme, i no només entre persones monolingües i bilingües ", ha postil·lat Calàbria.





Així, i a diferència d'altres treballs, els investigadors van definir un gradient de bilingüisme: des de les persones que parlen només una llengua, però que estan exposades de manera passiva a una altra, fins als individus que tenen una competència excel·lent en totes dues i les fan servir indistintament en el dia a dia.





Per elaborar aquest gradient es van tenir en compte diferents variables, com l'edat d'adquisició de la segona llengua, l'ús que es feia de cadascuna o si s'alternava seu ús en un mateix context, entre d'altres. Els investigadors es van centrar en la població de Barcelona, on hi ha una forta variabilitat pel que fa a l'ús del català i l'espanyol, amb barris predominantment catalanoparlants i d'altres que són castellanoparlants.





"Vam voler aprofitar aquesta variabilitat, i en comptes de comparar a persones monolingües i bilingües, examinem si dins de Barcelona, on tothom és en major o menor grau bilingüe, existia algun grau de bilingüisme que tingués avantatges neuroprotectores", ha comentat Calàbria.





Van reclutar en quatre hospitals de Barcelona i l'àrea metropolitana a 63 individus sans, 135 pacients amb deteriorament cognitiu lleu, com pèrdua de memòria, i 68 persones amb Alzheimer, que és la demència més prevalent. Van recollir en un qüestionari la competència lingüística en català i espanyol, i van establir el grau de bilingüisme que tenia cada persona. Després, van correlacionar aquest grau amb l'edat de la diagnosi neurològic i l'inici dels símptomes.





Per entendre millor l'origen de l'avantatge cognitiva, van fer que els participants duran a terme diverses tasques de cognició, centrades sobretot en el sistema de control executiu, atès que estudis anteriors havien suggerit que aquest era l'origen del benefici. En total, els participants van fer cinc tasques en dues sessions, com a test de memòria i control cognitiu.





"Vam veure que les persones amb un grau més alt de bilingüisme rebien un diagnòstic de deteriorament cognitiu lleu més tard que les persones que eren bilingües passives", ha dit Calàbria, per a qui, segurament, parlar dues llengües i canviar sovint d'una a una altra és un entrenament de cervell que fem durant tota la vida.





Segons aquest investigador, aquesta gimnàstica lingüística està relacionada amb altres funcions cognitives, com el control executiu, que es posa en marxa quan vam realitzar diverses accions a la vegada, per exemple, quan conduïm, per ajudar-nos a filtrar la informació rellevant.





El sistema cerebral del control executiu està relacionat amb el sistema de control de les dues llengües: ha de alternar-, fer que el cervell se centri en una i després en una altra per no fer intrusions d'una llengua a l'altra quan parlem. "Aquest sistema, en el context de les malalties neurodegeneratives, podria compensar els símptomes. Així, quan alguna cosa no funciona bé a causa de la malaltia, el cervell té sistemes alternatius eficients per resoldre-ho gràcies a ser bilingüe", ha postil·lat Calàbria. Ara, els investigadors volen comprovar si el bilingüisme també resulta beneficiós per a altres patologies, com el Parkinson o la malaltia de Huntington.