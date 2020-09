La tardor serà més calorosa i seca del després d'un estiu 0,9ºC més càlid del que és habitual

La tardor, que començarà el dimarts 22 de setembre a les 15.31 hores, serà amb gran probabilitat més càlid i sec del normal a tot Espanya, al menys 0,6 graus centígrads (ºC) de mitjana més calorós, després del novè estiu més càlid des que hi ha registres, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).









Durant la roda de premsa estacional de l'AEMET, la portaveu Beatriz Hervella ha pronosticat que el senyal de la predicció per als mesos d'octubre a desembre apunta que hi ha "una major probabilitat" que les temperatures siguin al tercil càlid respecte a el període de referència 1981-2010 i les precipitacions al tercil inferior a tot Espanya, el que es tradueix en que serà més sec i més càlid del que indiquen els valors normals.





En concret, ha dit que, al menys serà una mitjana de 0,6ºC més càlid però que aquesta anomalia podria arribar 1 ° C en els sistemes Ibèric, Central, els sistemes muntanyosos de nord-oest i en la Serra de Cazorla.





A més, l'estació arribarà després d'un estiu de caràcter també càlid, que, segons ha precisat el portaveu Rubén de el Camp, ha tingut una temperatura mitjana de 23,9ºC, és a dir, 0,9ºC més càlid del normal. Aquesta anomalia es deuen en major mesura a les màximes, on l'anomalia va aconseguir 1,1ºC, que a les mínimes que també van ser 0,7ºC més caloroses que els valors climatològics.





Per mesos, el mes amb major desviació va ser juliol que va tenir un caràcter "molt càlid" amb una anomalia de 2,2ºC superior a valor normal; enfront de juny que va tenir un caràcter normal, amb prou feines 0,1ºC per sobre de la mitjana, i agost, que va resultar molt càlid, amb una mitjana de 0,8ºC superior a valor normal.





De el Camp ha destacat, de fet, que juny ha estat l'únic mes de 2020 que ha tingut una temperatura mitjana normal i ha afegit que, de fet, l'any natural, des de gener fins al mes d'agost empata amb 2017 que va ser l'any més càlid de la sèrie, ja que s'acumula una temperatura mitjana de 17,1ºC, que és 1,4ºC més càlid del normal.





"Si setembre acaba amb més calor del normal, l'any 2020 ja seria més càlid del normal a Espanya des que hi ha registres i, de moment, la primera quinzena de setembre si està sent càlid", ha destacat.





De fet, ha explicat que aquest any és el novè més càlids d'aquest segle i també el novè més càlid des que va començar la sèrie, el 1965, el que significa que els nou anys més càlids des que hi ha registres a Espanya s'han produït en l'actual segle, i 2020 és també el sisè estiu consecutiu que acaba amb caràcter "càlid", el que confirma "la tendència a l'escalfament".





De el Camp ha afegit que aquesta tendència no s'observa només en terra, sinó que també s'observa en l'entorn oceànic, ja que la mar Mediterrània ha arribat aquest estiu la quarta temperatura més càlida en superfície des de 1981, ja que ha estat entre 0, 8 i 0,9ºC més càlid del normal i ha augmentat a l'estiu a 1,6ºC des dels anys '80. "La Mediterrània s'està escalfant clarament", ha insistit. No obstant això, en 2020 l'aigua de superfície de l'Atlàntic ha estat lleugerament per sota del normal.





LES ONADES DE CALOR ES DUPLIQUEN EN L'ÚLTIMA DÈCADA





Pel que fa a les onades de calor, el portaveu ha indicat que en el període juny-setembre s'han registrat dues: la primera "molt llarga" de el 25 de juliol a el 2 d'agost que va deixar "les jornades més càlides de l'estació" i diversos rècord, com el de l'aeroport de Sant Sebastià, que el 30 de juliol va arribar 42,2ºC, la temperatura més alta des que van començar els seus registres en 1956; o el de el 2 d'agost a Melilla, quan no es va baixar de 31,8ºC, la mínima històrica més alta a la ciutat autònoma.





La segona onada de calor es va donar entre el 6 i el 10 d'agost, que va deixar i a les Canàries hi va haver un episodi càlid, entre el 25 i el 27 d'agost. Aquest dia, el 27 d'agost, la temperatura mínima de l'aeroport de Tenerife es va arribar a una mínima de 29ºC, la més alta d'una sèrie que va començar el 1941.





En aquest context, Hervella ha precisat també que juntament amb aquestes dues onades de calor de 2020, es tanca una dècada en què les onades de calor han anat en augment. En concret, en l'últim decenni s'han registrat 23 onades de calor, enfront de les 11 o 12 de mitjana que es van comptabilitzar en les tres dècades anteriors. Des de l'any 1975 s'han comptabilitzat a Espanya 67 onades de calor, de les quals al voltant d'un terç, 23, s'han produït de 2010 a 2020.





Per tant, De el Camp ha posat èmfasi que "pràcticament s'ha duplicat" el seu nombre en els últims deu anys i, a més s'ha duplicat també el nombre mitjà de dies a l'any en què Espanya ha estat sota les condicions d'onada de calor .





En l'última dècada el nombre de dies a l'any eren 14, mentre que en les tres dècades anteriors la mitjana era de 6 dies, el que segons Hervella suposa que "en els últims deu anys s'ha suportat a Espanya més del doble de dies en situació d'onada de calor "i també ha observat un" lleuger augment "en la intensitat de les mateixes. "Actualment a Espanya es registren més onades de calor, més llargues i més intenses que en dècades anteriors", ha sentenciat.





En la mateixa línia, Hervella ha destacat que el nombre de dies en què l'índex tèrmic universal, que mesura l'estrès tèrmic a què estan sotmès el cos humà, supera el 2020 el nombre mitjà de dies de l'any 2003, quan es va registrar una onada de calor històrica que va provocar 65.000 morts a Europa, de les quals 10.000 s'atribueixen a França i 35.000 a Espanya. "Aquest any estem tenint més dies amb estrès tèrmic extrem que el 2003" ha insistit.





ESTIU I ANY MÉS PLUJÓS DEL NORMAL





Pel que fa a les precipitacions, aquest estiu es van registrar valors al voltant dels normals amb 1 juny humit, juliol 1 sec i un agost humit, que donen un estiu humit en el seu conjunt, amb una mitjana de 75 litres per metre quadrat.





Per zones, l'estiu va ser humit o molt humit al nord i a l'est peninsular, així com els dos arxipèlags, i sec en general al sud-oest peninsular, bona part d'Andalusia i Canàries. No obstant això, les precipitacions van ser "irregulars" i en moltes ocasions en forma de xàfecs tempestuosos.





El portaveu ha explicat que una depressió aïllada en nivells alts de l'atmosfera (DANA) els dies 11 i 12 d'agost, va deixar precipitacions rècord a Còrdova, amb 58 litres per metre quadrat, el dia més plujós d'agost de la seva història de dades, que van començar el 1959 i el més plujós de l'estiu i en Ciutat Real, amb 28 litres per metre quadrat, el més plujós a l'agost des de l'any 1971 va començar a acumular les dades.





D'altra banda, una ciclogènesi explosiva sobre les illes britàniques "inusualment profunda" per ser estiu, va deixar "abundants precipitacions" a Galícia i Astúries a mitjans d'agost.





En aquesta línia, l'any hidrològic, que va començar l'1 d'octubre de 2019 i que acabarà el pròxim 30 de setembre està resultant un 11 per cent més humit del normal i, segons De el Camp, a "gairebé totes" les conques ha plogut per sobre dels valors normals, excepte en les del Guadiana, Gualquivir i Sud, on les pluges acumulades són inferiors als valors normals.





També l'any natural, de gener a agost, està tenint un caràcter humit i coincideix en la dada amb l'any hidrològic, ja que està resultant un 11 per cent més plujós que els valors normals.





Finalment, els meteoròlegs assenyalen que fora d'Espanya també s'han batut rècords, ja que aquest 2020 té el segon juny, el tercer juliol i el quart agost més càlids del planeta des de 1880 i destaquen que els cinc agosts més càlids de la Terra han tingut lloc en els últims cinc anys i l'extensió de gel marí de l'Àrtic va ser la menor per al mes de juliol des que va començar a monitoritzar el 1979.