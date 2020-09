Afganistan aprova la inclusió del nom de la mare al carnet d'identitat

El president de l'Afganistan, Ashraf Ghani, ha aprovat la inclusió del nom de la mare en els carnets d'identitat de país, un canvi pel qual els activistes porten anys lluitant i que els experts consideren un pas important de cara a la igualtat de gènere , ja que el nom del pare ja s'incloïa.













"El nom de la mare queda oficialment inclòs en els carnets d'identitat nacionals, juntament amb altres detalls personals", ha anunciat a Twitter el portaveu de Ghani.





"Aquest és un pas enormement important", ha ressaltat Heather Barr, activista dels drets de les dones de Human Rights Watch, en declaracions a DPA. "Tindrà conseqüències immediates en el món real de les dones, fent més fàcil per a elles que obtinguin educació, atenció sanitària i passaports i altra documentació per als seus fills i per viatjar amb ells", ha afegit.





En molts països a la regió només hi figura el nom del pare en els documents oficials. A l'Afganistan, els activistes es queixen que això converteix les dones en invisibles.





A les zones més tradicionals de l'Afganistan, segueix veient-se com una vergonya parlar sobre els membres femenins de la família usant els seus noms de pila. Fa dos dies, Saied Akbar Agha, un antic comandant talibà, va dir que per als afganesos posar el nom de la seva mare en els seus DNI seria una "deshonra".





Segons Barr, el decret és un senyal important de cara a les converses de pau entre el Govern i els talibans que s'estan celebrant a Qatar. "Mentre les dones afganeses estan desesperades per la pau, també tenen potencialment molt a perdre en el procés de negociador", ha destacat.





"Aquesta nova llei és un estímul de confiança i un recordatori de les moltes batalles que les activistes dels drets de les dones afganeses han lluitat i guanyat des de 2001", quan van ser enderrocats els talibans, ha assegurat.