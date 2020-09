Casado acusa Sánchez de "covardia, irresponsabilitat i deslleialtat"

El líder de PP, Pablo Casado, ha acusat el president de Govern, Pedro Sánchez, de posar el focus en la Comunitat de Madrid i a les autonomies governades pel PP quan, segons ha recalcat, la legislació vigent assenyala que al Ministeri de Sanitat correspon "el comandament únic" en cas de pandèmia. Per tot això, ha afirmat rotund que el que està veient en aquesta segona onada de la Covid-19 és un "exemple de covardia, irresponsabilitat i deslleialtat que no s'ha vist en cap altre país".









Així s'ha pronunciat Casado en la clausura de les jornades en línia Centrats a Europa 'organitzada per la fundació FAES i en què ha estat acompanyat per l'expresident José María Aznar. Just aquest migdia s'ha confirmat que Sánchez i la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es veuran dilluns que ve per abordar l'avanç de la Covid-19 a la regió.





A LA CUA

Durant la seva intervenció via telemàtica, el president dels populars ha afirmat que la pandèmia s'està acarnissant amb els governs nacionals que pitjor l'estan gestionant i ha afirmat que el de Pere Sánchez està "a la cua de tot el món. Dic nacionals perquè les epidèmies i pandèmies són de responsabilitat exclusiva dels governs estatals, per molt que la coalició de PSOE i Podem pretenguin derivar la seva negligència a les comunitats autònomes i per molt que encoratgi que l'opinió pública només posi el focus en les que governa el centredreta ", ha emfatitzat.





En aquest sentit, ha subratllat que la legislació en vigor a Espanya mandata "taxativament" a l'Ministeri de Sanitat "el comandament únic sanitari en cas de pandèmia". "I el que estem veient en aquesta segona onada és tot un exemple de covardia, irresponsabilitat i deslleialtat que no s'ha vist en cap altre país", ha proclamat.





Casado ha acusat Sánchez de moure en la "propaganda" i li ha demanat que aparqui "tota esperança d'acabar amb l'alternativa de l'PP". Després al·ludir a l'empitjorament de previsions per a Espanya de diferents organismes internacionals, ha assegurat que el Govern en comptes d'acceptar els pactes que li ofereix el PP es dedica a "atacar-ho amb un ús pervers de les institucions de l'Estat", en al·lusió a la Fiscalia General.





MENYS LLIBERTAT

Així mateix, Casado ha afirmat que hi ha un "clar desig" al Govern i en els seus socis "d'aprofitar la crisi i els recursos europeus" per "reformar la societat i no l'Estat", de manera que "la societat sigui menys lliure i més dependent" i " serveixi a un Estat més pesat i més poderós". "No em vaig a sumar a aquesta apologia del socialisme amb motiu de la pandèmia del coronavirus", ha avisat.





Dit això, ha subratllat que Espanya lo que necessita és reformar l'Estat perquè sigui "més àgil i fort" perquè serveixi a una societat "més lliure, més justa, més activa i menys dependent". Al seu entendre, això és el que Europa necessita "a canvi de l'ajuda" que va a prestar.





Per tot això, ha demanat "accelerar i aprofundir" en l'agenda de reformes que porta pendent "massa temps" en comptes de "assumir sense més l'agenda contrareformista" que, al seu parer, "alguns pretenen imposar aprofitant l'impacte de la crisi ". Segons ha avisat, si no hi ha reformes aquest impacte "es farà permanent" després de les "terribles" previsions econòmiques que s'estan publicant i que evidencien que la crisi de l'Covid "no està sent simètrica" en la xifra de contagis i morts.





PRESSUPOSTOS

Pel que fa a la ronda de Govern per parlar dels pressupostos, Casado ha subratllat que la Comissió Europea ha exposat que no eren necessaris els PGE per a l'obtenció dels fons i ha criticat que negociï els comptes públics amb "separatistes i batasunes". "No es pot dir que es negocia un projecte econòmic bo per a Europa, mentre es negocia un projecte de destrucció per a Espanya", ha asseverat.





Casado ha recriminat a l'actual socialisme que voluntàriament s'hagi posat en mans de voluntàriament "radicals, separatistes i populistes". En aquest punt, ha denunciat la contradicció en què es troba el Govern, que "pretén fer creure que busca acords europeistes amb el PP, mentre desenvolupa acords antieuropeistes amb els seus socis reals".





"Avui estem una altra vegada davant una cruïlla nacional: romandre com a membres actius i importants de el projecte europeu o tornar a convertir-nos en un problema, ser irrellevants en la presa de decisions i dependents econòmica i políticament", ha advertit, per afegir després que Espanya " pot i ha de fer més ".





Així, ha dit que Espanya "sap i vol fer molt més que anar a demanar ajuda després de cada fracàs socialista". "Si l'actual Govern d'Espanya esperés obtenir a Brussel·les l'èxit que no troba aquí per a les seves maniobres de distracció i les seves manipulacions grotesques, s'equivocaria greument. Danyaria a Espanya i danyaria a Europa. Però em temo que això és exactament el que pretén" , ha manifestat.





GUERRA CULTURAL

D'altra banda, Casado ha agraït a FAES que segueixi "abanderant la necessària batalla de les idees enfront dels enemics de la llibertat" i se centri en lliurar la "guerra cultural enfront d'aquesta falsa superioritat moral de l'esquerra".





En aquest punt, s'ha reafirmat en aquesta tesi perquè és "fonamental per recuperar el rumb de la nació" i ha subratllat que aquesta va ser proposta que va fer fa poc més de dos anys davant el Congrés extraordinari que el va elegir líder de PP.