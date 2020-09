El PP obrirà expedient informatiu a l'exministre Fernández després de ser citat com a imputat en el 'cas Kitchen'

El PP obrirà expedient informatiu a l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz després de ser imputat en el 'cas Kitchen' sobre el suposat espionatge a l'extresorer del partit Luis Bárcenas, segons han informat fonts de la direcció nacional de la formació, que han precisat a més que el citat expedient es convertirà en disciplinari si hi ha obertura del judici oral. Els Estatuts del PP permeten també suspendre de militància en casos de "delictes fragants de corrupció", però el PP per ara no s'ha pronunciat sobre aquesta possibilitat.









La reacció del PP s'ha produït poc després que el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló hagi acordat citar com a imputat, a petició de la Fiscalia Anticorrupció i dins de la peça 'Kitchen' del cas 'Tàndem', a l'exministre Fernández Díaz , que va ser ministre d'Interior en el Govern de Mariano Rajoy.





En concret, se l'ha citat a declarar el pròxim 30 d'octubre en qualitat de investigat i l'interrogarà en el marc de la peça que investiga l'operatiu que s'hauria sufragat amb fons reservats i l'objectiu era sostreure informació sensible del PP al que va ser seu tresorer Luis Bárcenas amb l'objectiu d'ocultar-la a la justícia.





ES CONVERTIRÀ EN disciplinari AMB OBERTURA DE JUDICI ORAL





La cúpula del PP ha reaccionat sense dilació, després que el mateix Pablo Casado prometés exemplaritat i no deixar "passar ni una" en l'anomenat 'cas Kitchen'. "Caurà qui hagi de caure", va dir dilluns en una entrevista a la Cope.





"Seguint el que estableixen els nostres estatuts, s'obrirà expedient informatiu a Jorge Fernández", han informat fonts de la formació. Aquest expedient informatiu es converteix en disciplinari quan hi ha obertura del judici oral.





Així es recull en l'article 22 dels Estatuts del PP, on es precisa que la resolució de l'esmentat expedient disciplinari "tindrà lloc quan es dicti la sentència, no ferma, o, si s'escau, acte de sobreseïment que posi fi al procediment judicial" .





NO ACLAREIX SI LI SUSPENDRÀ DE MILITÀNCIA





El mateix precepte recull que "en els casos de delictes flagrants de corrupció", el Comitè de Drets i Garanties Nacional --que presideix Andrea Levy-- podrà "a la vista de la gravetat dels fets determinar la suspensió de funcions o d'afiliació , el que s'acordarà en funció de les circumstàncies específiques de cada cas concret ".





Per la seva banda, l'article 21 dels Estatuts assenyala que aquesta suspensió provisional d'afiliació serà acordada de manera automàtica, entre altres qüestions, quan un afiliat promogui o doni suport actuacions en contra dels acords adoptats per la direcció del partit o estigui incurs en un procés penal "respecte dels quals s'hagi dictat interlocutòria d'obertura de judici oral per un delicte relacionat amb la corrupció".





Per ara el partit no s'ha pronunciat sobre aquest extrem relatiu a la suspensió de militància a Fernández Díaz. Al PP sí que posen en valor el compromís de regeneració de Casado i recorden que no va incloure a l'exministre a les llistes electorals a les últimes generals, de la mateixa manera que va deixar fora a l'exsecretari d'Estat de Seguretat Francisco Martínez, imputat també en el 'cas Kitchen'.





NO ESPEREN que s'imputi COSPEDAL





A 'Gènova' preocupa el desgast polític a la tasca d'oposició de Casado de l'anomenada 'operació Kitchen', cosa que ha es va veure aquesta mateixa setmana en el Ple de Congrés quan Pedro Sánchez va atacar al líder del PP amb aquest assumpte.





"Tot Espanya sap que vostès van tapar un delicte amb un altre delicte, la Kitchen amb la Gürtel. Això és el que vostès van fer. Ho saben a Barcelona, a Santander i fins a Àvila ho saben", va dir Sánchez al líder del PP, que es queixa en les seves intervencions de la doble vara de mesurar amb els casos que afecten el PSOE i a l'PP.





A l'adreça del PP no esperen que l'exsecretària general de l'PP i exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal sigui imputada en aquest cas. L'exnúmero dos dels populars, que va donar suport a Casat en la segona volta de Congrés el partit que el va elegir successor de Mariano Rajoy, va deixar el seu escó el passat mes de novembre després de la polèmica creada arran dels enregistraments de l'excomissari José Manuel Villarejo que va difondre el digital 'Moncloa.com'.





CÀRRECS DEL PP DEIXEN RAJOY AL MARGE





En quan al paper de Mariano Rajoy, diversos càrrecs del partit deixen a l'expresident de Govern completament al marge de la Kitchen i creuen que no sabia res. "Si ho hagués sabut, no ho hauria consentit. És fill de jutge, no enginyer, i se sap el Codi Penal", sosté un veterà dirigent de PP.





Aquest dimecres, el portaveu de PP i alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, va ser preguntat si creu que l'expresident estava al corrent d'aquesta operació Kitchen. "Mantinc la meva confiança en Mariano Rajoy", ha afirmat, per afegir que va ser un "gran president" i seria "imprudent" per la seva part fer hipòtesis sobre aquest assumpte.