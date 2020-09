L'hospital de Can Ruti restringeix l'accés al centre per evitar contagis

L'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, conegut com a Can Ruti, de Badalona (Barcelona) ha decidit posar en marxa, a partir de dilluns que ve 21 de setembre, un nou pla d'accés a el centre, tant per a professionals com per a usuaris.





L'objectiu és restringir les entrades a l'hospital i reduir l'excés de tràfic de persones a les instal·lacions, davant el perill de contagis pel coronavirus.





Els responsables de centre han decidit que només hi haurà dos punts d'accés oberts, que seran l'entrada principal i l'entrada de maternoinfantil, però només podran accedir els usuaris que tinguin una visita programada, una cirurgia major ambulatòria o un ingrés programat, i ho acreditin mitjançant la seva targeta sanitària individual, DNI o full de citació.





Més enllà de la normativa específica per als acompanyants dels pacients de Covid-19, la resta de pacients hospitalitzats només podran estar acompanyats per una persona, preferiblement sempre la mateixa i, si pot ser, que no formi part dels pacients de risc de l' virus.





A aquest efecte, els pacients rebran una targeta de visitant en el moment de l'acollida a planta que permetrà superar els controls de seguretat de l'entrada, que es renovarà mensualment i s'haurà de retornar a l'rebre l'alta mèdica.





Quant als professionals, a part dels dos punts d'accés obert, també podran accedir per la porta d'entrada a l'soterrani de la banda de la cafeteria de públic, sempre amb la targeta identificativa personal, a través d'un control de seguretat en els accessos.