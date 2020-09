Fiscalia demana fins a 9 anys de presó per a 10 acusats de tràfic de drogues a Tarragona i Lleida

La Fiscalia ha demanat entre quatre i nou anys de presó per a deu persones que seran jutjades a l'Audiència Provincial de Lleida els propers dies 23 i 24, acusats d'un delicte de tràfic de drogues i que van ser detinguts per la Guàrdia Civil entre 2018 i 2019 a les províncies de Lleida, Tarragona i Girona.









El ministeri fiscal demana que en cas que la sentència sigui condemnatòria se substitueixi la seva execució per l'expulsió d'Espanya durant nou anys per a sis dels acusats, segons consta en l'escrit de qualificació del Ministeri Públic.





Per a quatre acusats, la Fiscalia exigeix el pagament d'una multa de 290.000 euros, per a un altre proposa una sanció de 600.000 euros i per als altres tres de 900.000 euros.





Els agents localització una plantació amb 869 plantes de marihuana, ocultes en un altell de l'immoble situat a Almacelles (Lleida) amb una capacitat de producció i distribució de més de 200 quilos cada dos mesos.





En l'operació es van intervenir 13,5 quilograms de cocaïna, 4,306 quilograms d'heroïna, 869 plantes de marihuana, 194.590 euros en efectiu i tres vehicles amb doble fons a l'interior.