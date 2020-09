El Govern fa pública la llista dels majors morosos amb la Hisenda catalana

La Generalitat de Catalunya ha fet pública la llista de morosos amb la Hisenda catalana . Els contribuents que apareixen a la mateixa tenien un deute amb el fisc català a data de 31 de desembre de 2019 superior al milió d'euros.













Aquesta és la primera vegada que el Govern fa pública aquesta llista, en la qual apareixen nou afectats. Aquesta publicació suposa per als afectats que es posa punt final a la via administrativa, pel que a partir d'ara els interessats podran interposar recursos potestatius de reposició davant el director de l'Agència Tributària de Catalunya en el termini d'un mes des d'aquesta publicació, o bé un contenciós administratiu davant els tribunals de justícia en un termini de dos mesos.





Segons fonts de la Generalitat, l'objectiu d'aquesta mesura és el de promoure la consciència cívica i fomentar el compliment voluntari de les obligacions fiscals.





JOC I CONSTRUCCIÓ

La llista l'encapçala una empresa dedicada a l'explotació de sales de bingo, Moramar, SA, amb un deute total de 3,27 milions d'euros. Després d'ella se situa una persona particular, Carmen Elena Blázquez de el Pou, que té un deute amb el fisc català de 2,24 milions d'euros i que està relacionada amb l'empresa de construcció Promotora Viladrau, SL





El segueix en l'ordre de deute altra empresa dedicada a el joc. Es tracta de Recreatius Cavaller SL, amb un deute d'1,64 milions d'euros. La seva principal dedicació és la instal·lació de màquines escurabutxaques en locals públics.





Una altra empresa de construcció, Ibupe Rehabilitació SA, es col·loca en quart lloc amb un deute de 1,56 milions d'euros. El segueixen, per aquest ordre, Nancy Janneth Suárez Càceres, amb un deute de 1,48 milions d'euros, Nozar, amb negocis en el sector immobiliari, que ha de 1.330.000 i que durant uns anys va ser propietària de l'estació d'esquí de Boí Taüll, que va haver de ser comprada per la Generalitat per evitar el seu tancament.





Els restants morosos inclosos en la llista són Nativitat Casanova Solanes, amb 1,16 milions d'euros de deute, Hato Verde Golf SL, amb 1,05 milions de deute, i Comunitat d'Aigües SL, amb 1.03 milions de deute.