Aquest dissabte, Catalunya està en risc per tempestes, pluges i rissagues

Un total de set CC.AA. espanyoles estaran aquest dissabte en risc per tempestes, pluges i rissagues. Les precipitacions seran localment fortes o persistents a l'oest de sistema Central, àrea Pirenaica, Catalunya i serralada Cantàbrica, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).









En concret, per pluges i tempestes estaran en risc Aragó, Astúries, Cantàbria i Catalunya, mentre que només per precipitacions estaran Castella i Lleó i Extremadura. Balears també estarà en risc però per rissagues.





A la meitat nord-oest peninsular, aquest dissabte s'esperen cels ennuvolats o coberts, amb pluges i ruixats generalitzats ocasionalment acompanyats de tempesta i que localment podrien ser fortes o persistents a l'oest de sistema Central, àrea Pirenaica, Catalunya, i per la tarda a la serralada Cantàbrica.





Es podrien estendre, de forma més feble i aïllada, a altres zones de la Península ia Balears, excepte el terç sud-est peninsular, on només hi haurà alguns intervals ennuvolats tendint a poc ennuvolat. A les Canàries, alguns intervals ennuvolats al nord de les illes i poc ennuvolat al sud.

Les temperatures màximes aniran en descens en el terç nord-oest peninsular, en ascens a Andalusia i zona de Llevant, i amb pocs canvis a la resta. Les nocturnes aniran en descens en bona part de la Península.





Els vents seran moderats de el sud-oest en la major part de la Península i Balears, i de nord-est a les Canàries.