La Guàrdia Civil i la Policia de Lincolnshire localitzen 4 plantacions subterrànies de cànnabis

Components de el Grup de Delinqüència Econòmica de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, es van traslladar a principis d'aquest mes al Regne Unit, a petició de la Policia de Lincolnshire, per a col·laborar amb ells en la recerca i localització de possibles infraestructures il·legals de producció de tabac o drogues.









L'operació policial s'ha dut a terme en una granja situada al municipi de Skendleby, districte de Lincolnshire (Regne Unit), on després de diversos dies de recerca, s'han localitzat un total de 4 búnquers a més de 6 metres de profunditat, en l'interior es duien a terme diferents fases de cultiu de marihuana.





Aquests búnquers estaven formats per 12 contenidors de transport, els accessos estaven amagats, amb grans mesures de seguretat al llarg de tota la granja, on a més de ser una explotació agrícola i ramadera, també comptava amb una planta de reciclatge amb més de 300 tones de deixalles il·legals, fet aquest que va dificultar la localització dels accessos als búnquers.





Tres persones van ser detingudes i segons informen autoritats britàniques, el valor de les substàncies intervingudes sobrepassaria les 550.000 lliures (600.050 euros).





OPERACIÓ HANNIBAL, PRIMERA FÀBRICA 'UNDERGROUND' LOCALITZADA A EUROPA

El passat mes de febrer, el Grup de Delinqüència Econòmica de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en col·laboració amb Europol, va desmantellar en el marc de la 'Operació Hannibal' una organització criminal internacional, assentada a la província de Màlaga, dedicada principalment a el tràfic de substàncies estupefaents ia la producció il·lícita de grans quantitats de tabac per a la seva posterior distribució a altres països de la Unió Europea.





Aquesta organització, dirigida per ciutadans de nacionalitat anglesa, havia instal·lat i posat en marxa al llarg de l'any 2019, una fàbrica il·lícita de tabac subterrània a la localitat de Monda (Màlaga), la primera fàbrica "underground" localitzada a Europa.





Aquestes instal·lacions es trobaven ocultes a 4 metres sota el terra de diverses quadres de cavalls, on es albergava tant el material i la maquinària necessària per produir 3.500 cigarrets a l'hora, com els treballadors de nacionalitat ucraïnesa amb coneixements tècnics i experiència en la manufacturació de cigarrets.





A més de tabac falsificat es va intervenir gran quantitat d'haixix i de marihuana, desconeixent fins a aquest moment el seu origen. Un cop analitzada tota la tota la informació obtinguda en aquesta operació i compartida amb altres cossos policials a nivell internacional, la Guàrdia Civil va rebre la sol·licitud de col·laboració de la Policia de Lincolnshire, davant la possibilitat d'haver localitzat una casuística similar en el seu territori com així s'ha confirmat.