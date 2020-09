Cs reclama a Govern ajudes per al sector de l'oci nocturn, la restauració i els locals musicals

Cs ha demanat un pla d'ajudes específic per al sector de l'oci nocturn, la restauració i els locals musicals afectats per les restriccions de la seva activitat a causa del coronavirus, segons un comunicat de la formació aquest dissabte.









El grup taronja ha presentat una moció en els ajuntaments catalans en què té representació en la qual proposa mesures extraordinàries per dinamitzar aquest sector amb un pla de rescat econòmic per evitar que les empreses "desapareguin".





La moció proposa que els consistoris modifiquin les normatives per permetre la concessió a aquests locals de llicències extraordinàries i temporals per a realitzar la seva activitat com a bars i cafeteries, a més que concedeixin permisos per a l'ús de l'espai públic per col·locar terrasses.