La Comunitat de Madrid vigilarà que es compleixin les restriccions mitjançant controls aleatoris

Controls aleatoris i dissuasoris per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat vigilaran que es compleixen les restriccions que afectaran des de dilluns a 37 zones de la Comunitat de Madrid.









Així ho ha detallat el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista a 'Cope'. Aquest diumenge hi haurà una reunió de coordinació en l'àmbit de el Pla Territorial de Protecció Civil (PLATERCAM) en la qual es decidiran exactament quines són les condicions d'actuació.





En primer lloc, s'establirà quin és el perímetre de les zones bàsiques de salut, que estan associades als centres d'Atenció Primària, i, posteriorment, s'establiran controls. En ells s'haurà de presentar una acreditació que es va a realitzar un desplaçament permès.





El titular de Sanitat ha reconegut que dur a terme un control absolut de la mobilitat és una cosa que no va ser possible "ni en el confinament del mes de març" pel que s'establiran controls aleatoris i també altres amb caràcter dissuasori. Es duran a terme per Policia Nacional, Guàrdia Civil, i Policia Local.





"És fonamental que la població tingui aquesta sensació de conscienciació", ha subratllat. Escudero ha traslladat que quan s'ha de prendre la decisió de restringir la mobilitat mai és "ben acollida" però ha recordat que davant una crisi sanitària "és necessari".





TAMBÉ A PERSONES EN CUARENTENA

D'altra banda, el conseller regional ha alertat que en els últims tres dies s'han detectat 1.500 persones que no estan complint les quarentenes imposades pel coronavirus. Ara mateix s'envia un requeriment des de Salut Pública però ha posat èmfasi que necessiten l'ajuda dels cossos perquè "verdaderament compleixin".





"Pretenem amb aquestes mesures fer controls aleatoris sobre persones que estiguin en quarentena perquè sàpiguen que cal complir aquestes distàncies", ha apuntat.