El Celler de Can Roca tanca temporalment per positius entre el personal

El restaurant El Celler de Can Roca a Girona ha tancat temporalment i "per decisió pròpia" després de detectar positius de Covid-19 durant un rastreig intern, ha informat aquest dissabte en un comunicat.









"La família està bé, tot l'equip està bé i els positius són asimptomàtics o lleus", ha detallat el restaurant, i ha afegit que tanquen fins a nou avís per responsabilitat i per compromís amb el personal i els clients amb reserva per als pròxims dies .





El Celler de Can Roca també ha enviat un missatge de suport al sector: "Ens caldrà fermesa, responsabilitat i sacrificis. Ens toca ara sumir-los, i aprofitarem aquesta parada per cuidar la nostra gent i protegir els nostres clients".