Els veïns de municipis i districtes del sud de Madrid denuncien la desigualtat i discriminació que pateixen

Associacions veïnals de diferents municipis i districtes afectats per les noves restriccions d'activitat anunciades pel Govern regional es manifestaran en diferents punts per reivindicar "l a dignitat de sud".













En concret, han convocat mobilitzacions Parla, Getafe, Fuenlabrada, Villaverde, Vallecas i Aluche. Així, totes elles es produiran en diferents punts dels seus barris a les 12 hores, excepte la d'Aluche que serà a les 20 hores. Els veïns han anunciat que es respectaran totes les mesures de seguretat amb l'ús obligatori de la mascareta i guardant les distàncies mínimes.





"Casualitat el confinament selectiu? No, desigualtat, desigualtat i dècades d'oblit. Vols que em confini quan torni a casa després d'atravesar-me tot Madrid en un metro atestat per netejar els teus carrers, per cuidar el teu pare malalt o per servir-li el menjar", han criticat en el seu manifest.





Així, sol·liciten "una major inversió en el seu districte o municipi sense confinaments selectius i amb una inversió més alta en sanitat i mesures preventives". "Els barris obrers no pagaran les conseqüències de la seva nefasta gestió", han assegurat.





Ja ahir desenes de persones es van congregar a partir de les 20.00 hores a l'epicentre de la capital en defensa dels serveis públics.





Durant l'acció de protesta van recolzar la "lluita de la classe obrera" per denunciar que les mesures restrictives afecten majoritàriament els barris obrers de la capital i municipis de la corona sud de Madrid. "No és confinament, és lluita de classes", van corejar.