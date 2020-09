Més de 170.000 sanitaris demanen al Govern central una resposta "coordinada i basada en la ciència"

Un total de 171.656 professionals sanitaris de 55 societats científiques han signat un manifest a favor d'una resposta a la pandèmia "coordinada, equitativa i basada en l'evidència científica".









Aquesta iniciativa s'emmarca en el I Congrés Nacional Covid-19, que s'ha clausurat aquest dissabte de forma telemàtica. Amb l'objectiu de millorar la gestió de la pandèmia a Espanya, les 55 societats científiques participants en aquesta trobada han sol·licitat una resposta sanitària basada en l'evidència científica i en l'interès general.





"Demanem a totes les persones i institucions que tenen responsabilitats polítiques en la gestió de la pandèmia, que es guiïn per criteris estrictament sanitaris, basats en la millor evidència científica disponible, i deslligats de qualsevol altre interès que no atengui l'interès general de la població ", assenyala el document.





En aquest sentit, els experts han destacat que la ciència "ha de jugar un paper més rellevant en l'esfera pública i en la presa de decisions de gestió sanitària". Per això, han afegit que cal establir els procediments necessaris entre la comunitat científica i els centres de decisió política "per garantir que les mesures i estratègies adoptades responen a la millor evidència i consens científic i sanitari".





Així mateix, han assegurat que la "lleialtat i col·laboració" entre partits polítics i institucions són elements "essencials" per controlar la pandèmia provocada per la SARS-CoV-2 i per minimitzar-ne els efectes.





"Apel·lem a la responsabilitat dels nostres representants per assolir un clima de diàleg i consens que permeti adoptar les millors decisions i estratègies en la gestió de la pandèmia", apunta el text.





Pel que fa a les accions i estratègies que han hagut de ser preses amb caràcter d'urgència i amb un "limitat" coneixement científic i experiència, els professionals sanitaris que han signat el text han ressaltat que és necessària la seva "revisió constant i constructiva, basada en criteris científics".





Fins que hi hagi vacunes o fàrmacs segurs i eficaços per a la prevenció o el tractament de la infecció per coronavirus, els experts afirmen que les mesures no farmacològiques de Salut Pública són el "pilar de control" de la pandèmia. Així, han apostat per dotar els organismes gestors de la crisi, en qualsevol dels nivells d'organització de país, de les eines "legals, tècniques i administratives necessàries per implementar mesures de Salut Pública de forma ràpida".





Per als professionals sanitaris, les institucions "han d'establir totes les modificacions legals i administratives necessàries perquè prevalguin els criteris sanitaris sobre qualsevol altre".





D'altra banda, el manifest reivindica la necessitat de disposar d'un protocol nacional "basat en la millor evidència científica disponible en cada moment i necessàriament flexible en funció de l'avanç de el coneixement". Aquest protocol haurà d'estar consensuat per totes les institucions responsables de la gestió de la pandèmia i la comunitat científica.





El text també recorda que les autoritats sanitàries han de garantir el principi d'equitat de tota la població resident a Espanya en l'accés tant a les estratègies preventives com als recursos sanitaris enfront de la infecció per Covid-19.





Per tot això, els experts incideixen que la necessitat d'"enfortir i reforçar" els mecanismes de coordinació entre les autonomies i el govern de país, "sense detriment de l'exercici de les competències sanitàries".





CLAUSURA DEL I CONGRÉS NACIONAL COVID-19

Durant la clausura del I Congrés Nacional Covid-19, la secretària d'Estat de el Ministeri de Sanitat, Silvia Calzón, ha assegurat que el futur Centre de Salut Pública "ampliarà la capacitat d'identificar, avaluar, comunicar i respondre adequadament a les amenaces i riscos derivats de possibles malalties o pandèmies ".





No obstant això, Calzón ha assenyalat que aquestes noves amenaces "són globals i les respostes han de ser-ho també". "Davant de les visions particulars i localistes és hora de reforçar, encara més, els organismes internacionals", ha precisat.





Per a la secretària d'Estat de Sanitat, la investigació i l'evidència científica "són la millor eina per garantir la salut pública i el benestar".