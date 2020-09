Un camió de l'empresa CiC3 es porta per davant el cablejat de diversos pals del barri de Albarrosa a Viladecans

Aquest diumenge ben d'hora, les 8 del matí, un camió de l'empresa CiC3 que transportava maquinària per a la construcció, al seu pas per l'Avinguda Central de Albarrosa en el seu tram inicial s'ha portat per davant tot el cablejat aeri de diversos pals del primer tram del carrer.









Els veïns d'aquest tram de barri no guanyen per ensurts perquè sense al mes de juny d'aquest any eren els membres de la Brigada de Jardineria de l'Ajuntament de Viladecans, mentre efectuaven treballs de retirada d'arrels de Plataners de més de 20 anys, els que provocaven que l'equip d'urgències d'Aigües de Barcelona hagués de fer una intervenció d'emergència a l'haver de reparar una punxada a les canonades ara serà la companyia telefònica qui activarà el seu equip d'emergències de cap de setmana. El mateix haurà d'emprar-se a fons per reparar totes les línies danyades d'un tram que va des del Casino de Albarrosa fins al carrer Jazmin en la cantonada se situa la Residència de la tercera edat Albarrosa II.













A causa d'aquest incident de diumenge, s'ha vist afectat durant mitja hora el trànsit i normal funcionament dels autobusos de Mohn que tenen en el seu recorregut dues parades properes a aquesta avinguda principal de barri.









Fins al lloc de l'accident es van acostar diverses patrulles de la Policia Local i Mossos que van prendre declaració a el conductor d'el camió causant d'aquest accident i el company que l'acompanyava, a on múltiples i diferents cables telefònics es van quedar enganxats a la màquina que transportava l'empresa CiC3 .









Per a la renaudación de el trànsit per aquest carrer principal i evitar accidents acumulats membres dels cossos locals de la policia de Viladecans, ajudats pels treballadors de CiC3 van apartar de la calçada feia els laterals els cables arrencats dels pals de l'Avinguda Central de Abarrosa.





Seguint el protocol en aquests casos, la Policia Local, ha posat en coneixement de la companyia telefònica el inicidente obrint així la reparació dels cables dels pals afectats per aquest accident en aquest tram.













Cal recordar que durant molts anys els veïns de Albarrosa i la seva AAVV han sol·licitat a l'Ayundamiento de Viladecans el soterrament dels cables dels pals que ocupen les seves voreres conscients del perill que aquest sistema aeri causa.