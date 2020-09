Pedro Sánchez: "Em crida molt l'atenció que sigui l'independentisme el que judicialitzi el conflicte"

El president del Govern ha responsabilitzat l'independentisme i al president de la Generalitat, Quim Torra, de el nou capítol de judicialització del conflicte català que s'està produint, a compte de la seva condemna per inhabilitació per un delicte de desobediència, que està sent revisada en aquests moments pel Tribunal Suprem.









Segons Sánchez, la inhabilitació de Torra "era absolutament innecessària si hagués complert amb la llei" i hagués atès els requeriments que se li estaven fent per part de la Junta Electoral Central (JEC) perquè retirés de la façana de al Palau de la Generalitat una pancarta per la llibertat dels presos de l'1-O durant període electoral.





"Em crida molt l'atenció que sigui l'independentisme el que judicialitzi el conflicte. Les lleis estan per complir-les. La igualtat davant la llei és un dels principis fonamentals", ha defensat en una entrevista a La Sexta.





LA CAPACITAT DE LA GENERALITAT DE FER DAVANT EL COVID ES LIMITARÀ SI HI HA EL BLOQUEIG





A més, ha lamentat que el "deteriorament de la situació" arribi fins a l'"extrem" que es pugui inhabilitar el president català en plena pandèmia, que el Parlament digui que no presentarà candidat, i es generi "una situació de bloqueig que deixarà molt limitada la capacitat de la Generalitat per fer front a la pandèmia. Però això no és responsabilitat del jutge sinó de la persona que ha fet ostentació d'incomplir la llei i els requeriments ".





Sánchez ha confessat que li produeix una "profunda tristesa el que està passant a Catalunya. Catalunya es mereix passar pàgina".





Ha reafirmat que l'Estat està compromès amb la via de diàleg i que, en aquest sentit, està a l'espera que es pugui reunir de nou la taula de diàleg que es va crear que febrer i que només ha mantingut una reunió.





"En principi aquesta és la voluntat nostra i lamentem i molt que aquest sigui un nou capítol de la judicialització de la crisi. La judicialització de la crisi en aquest àmbit, qui l'ha portat és Torra", ha sentenciat.