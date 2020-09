Els incívics reincidents que se saltin la quarantena del Covid-19 pagaran multes de fins a 600.000 euros

Incomplir l'obligació de romandre en quarantena a el donar positiu per contagi per Covid-19, o tenir símptomes compatibles amb el virus o haver estat contacte estret d'un positiu, suposarà enfrontar-se a les mateixes multes a tot Espanya, per ordre de l'Ministeri de Sanitat i les quantitats, aniran en funció de les conseqüències de l'incompliment.

















La norma es recollirà en una nova instrucció, que aprovaran totes les conselleries de Sanitat, per unificar a tot Espanya el protocol d'actuació en matèria de salut pública en relació amb aïllaments i quarantenes per a la prevenció i el control de la pandèmia.





El protocol que recull el plantejament de l' Ministeri de Sanitat , recull que una persona contagiada per coronavirus que se salti de manera reiterada la quarantena a la qual està obligada s'exposa a una multa de fins a 600.000 euros, en funció de la gravetat de les conseqüències que origini la seva actitud i la reincidència.





Si aquest incompliment s'estima lleu, comporta una sanció mínima de 3.000 euros. Es considera infracció lleu "incomplir la limitació de desplaçaments o el confinament en domicilis dels contagiats, encara que no hi hagi hagut contacte amb altres persones".





Es consideren agreujants que la persona incompleixi la quarantena per "acudir a esdeveniments socials multitudinaris, festes o celebracions, establiments oberts i qualsevol activitat que impliqui aglomeracions".





















Es classifiquen com a infraccions greus, entre d'altres, l'incompliment reiterat de les prohibicions, entre elles la de la quarantena o la prohibició de realitzar desplaçaments, així com la denegació de suport i col·laboració a les autoritats per al seguiment epidemiològic de contagiats o sospitosos.





Es contemplen sancions de fins a 50.000 euros si un contagiat acudeix a una celebració nombrosa i circumstàncies agreujants, si qui se salta la quarantena entra en contacte amb persones de caràcter vulnerable a la malaltia i els perjudicis causats en el cas que l'incompliment de la quarantena hagi provocat el tancament d'activitats o establiments.