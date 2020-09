El 61% dels hospitals van reduir els tractaments oncològics a malalts de càncer durant el pic del Covid-19

Segons estudis recollits per la Societat Europea d'Oncologia Mèdica , més de la meitat dels centres de tractament de càncer van reduir la seva activitat en el pic de l'epidèmia i les perspectives de futur no són molt optimistes.













Un d'aquests estudis, signat pel doctor Dr. Guy Jerusalem, especialista de el Centre Hospitalari Universitari Sart Tilman (Bèlgica), indica que un 37% va augurar reduccions significatives en els assajos clínics en aquest 2020.Este estudi és una enquesta distribuïda per 20 oncòlegs de 10 països, inclosa Espanya, recollint informació de 108 participants.





Tant l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) com diferents societats científiques, "estan fent un esforç col·lectiu" per conèixer totes les dades. Però agunos revelen que els tractaments oncològics amb major percentatge de cancel·lació o retards van ser la cirurgia (en el 44,1% dels centres), la quimioteràpia (25,7%) i la radioteràpia (13,7%), mentre que es observar una durada més reduïda de les cures pal·liatives en el 32,1% d'hospitals preguntats.





Més enllà de la covid-19, hi ha altres factors exerceixen pressió sobre l'oncologia, com algunes debilitats en el finançament i organització.





Molts dels serveis es van veure interromput de forma preventiva per evitar contagis; altres es van veure obligats a fer-ho després de "veure aclaparats per la situació" o per l'escassetat d'equips de protecció personal, personal i medicaments. La conseqüència és que els centres han hagut d'admetre que 1 de cada 10 pacients va perdre a el menys un cicle de tractament, i alguns van estimar que fins al 80% dels pacients estava exposat a algun dany posterior.





El passat mes de maig, els oncòlegs del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP) alertaven que el coronavirus llastarà l'atenció i investigació en càncer si no es posa en marxa "immediatament", un 'full de ruta' que coordini i prioritzi les atencions.