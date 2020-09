Creix el nombre de pacients de Covid-19 a les UCIs catalanes i la consellera anuncia una "tardor calenta"

Catalunya ha registrat fins aquest diumenge 153.600 casos confirmats acumulats de coronavirus -129.656 amb una prova PCR--, 1.345 més que en el recompte de dissabte, informa la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la seva pàgina web.













La xifra de morts totals ascendeix a 13.233, 11 més que els registrats el dissabte: 8.040 en hospital o centre sociosanitari, 4.181 en residència, 838 en domicili i 174 que no són classificables per manca d'informació.





Quant als pacients ingressats actualment, la xifra se situa en 754, fet que suposa un augment de 35 respecte a l'recompte anterior.





Un total de 124 pacients es troben ingressats a la unitat de cures intensives (UCI), 3 menys que en el balanç anterior. La taxa del risc de rebrot ha pujat: el dissabte arribava a un nivell de 154,10 i 24 hores després està en 162,29.





A les residències de gent gran hi ha hagut fins ara 18.097 persones que han donat positiu, de les que 6.500 han mort i 34 es troben actualment ingressades.





PER COMARQUES

Pel que fa a la comarca del Segrià (Lleida), des de l'inici de la pandèmia ha hagut 8.168 casos confirmats acumulats de coronavirus, dels quals 211 han mort, mentre que actualment hi ha 9 pacients ingressats --un d'ells en la UCI--; el risc de rebrot és de 113,94.





A la comarca de Barcelonès (Barcelona) s'han comptabilitzat 57.637 casos confirmats acumulats de coronavirus des de l'inici de la pandèmia, amb 5.491 morts, mentre que actualment hi ha 215 pacients ingressats --41 d'ells a l'UCI -; el risc de rebrot és de 185,07.





Al Vallès Occidental (Barcelona) s'han registrat 16.530 casos confirmats acumulats de coronavirus des que va començar la pandèmia, amb 1.474 morts; actualment hi ha 140 pacients ingressats, dels quals 16 estan a l'UCI, mentre que el risc de rebrot és de 159,60. Des de l'inici de la pandèmia ha hagut 7.288 casos confirmats acumulats, dels quals 631 han mort, mentre que actualment hi ha 50 pacients ingressats --5 d'ells a la UCI--, i el risc de rebrot és de 154,42.





S' ESPERA UNA TARDOR CALENTA A CATALUNYA CAUSA DE LA PANDÈMIA





La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha augurat un "tardor tens" per la pandèmia de l'coronavirus i ha apostat per reforçar els equips que treballen en l'atenció primària per abordar-lo.





"Per això hem presentat el pla d'enfortiment de la primària, per tot el que se'ns ve de l'Covid-19 però, sobretot, per no deixar de fer el que la ciutadania necessita més enllà del coronavirus" ha afirmat Vergés.





Preguntada per la vaga en l'atenció primària plantejada per Metges de Catalunya --que veu insuficient aquest pla--, ha dit: "No m'ho puc imaginar perquè estem en pandèmia i la ciutadania necessita metges i infermeres de primària".





Ha afirmat que la majoria dels CAP que van tancar durant la pandèmia ja han reobert i que els que no ho han fet L'acabaran fent: "Però encara que la porta d'un consultori no estigui oberta, el servei des del sistema de salut cap a la ciutadania ha de estar-ho ".













Ha considerat que la gestió de la crisi del coronavirus hagués estat "molt diferent" sense les retallades del 2010, fet que segons ella també ha afectat la planificació de cara a el futur.





Preguntada per si una Catalunya independent hauria gestionat millor l'emergència sanitària, ha respost: "Jo mai no m'he expressat en aquests termes i em sembla que no responen al que la ciutadania demana de nosaltres en aquests moments".





També ha explicat que "en cap moment" es va plantejar un confinament total al juliol, quan les xifres de la pandèmia van empitjorar a Catalunya; sí es van plantejar, en canvi, fins a quin punt les mesures servirien per reduir contagis i si la ciutadania entendria que calia reduir l'activitat, ha detallat.





"Una de les coses xocants d'aquesta epidèmia és veure la velocitat que poden prendre les coses en un determinat moment", i ha assegurat que ara les mesures estan funcionant, que baixen els contagis i que la ciutadania està responent.





Tot i així, ha dit que "no s'ha de tenir por d'estar confinat, sinó veure els avantatges de tenir l'epidèmia controlada", tot i que la Generalitat treballa per no haver de tornar a un escenari de confinament com el de març, ha explicat.