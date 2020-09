Els Mossos cerquen el jove que ha apunyalat amb acarnissament dos vigilants de seguretat de l'estació de Sants

Aquesta violenta doble agressió la va dur a terme un jove de 20 anys d'edat i nacionalitat marroquina que va ser retingut per aquests dos guàrdies de seguretat de l'estació de tren de Sants després caçar-lo intentant colar-se a la zona de l'AVE.













Fonts d'Adif, van alertar que cap a les 19.15 h s'ha detectat la presència d'una persona que pretenia viatjar sense bitllet i que creuava perillosament de les vies 2 a la 9. Els vigilants de seguretat l'han identificat i, per registrar-lo l'han dut a sala de l'estació. Durant el resgistre el jove es va mostrar col·laborador lliurant les seves pertinences i documents als guàrdies, però, en un descuit, va treure una arma blanca amagada i va agredir un dels vigilants de seguretat a l'esquena. També ha resultat ferit segons Adif un auxiliar del control d'accés de l'AVE.





El segon vigilant que el va perseguir per intentar aturar-lo ha acabat també ferit a l'ésser novament atacat pel jove que no va dubtar en apunyalar-lo a l'altura de la panxa.









Com a conseqüència d'aquesta ferida oberta i greu, aquest segon vigilant va ser traslladat pel SEM a l' Hospital Clínic i el primer va ser atès en primera instància per personal sanitari desplaçat fins a l'estació de Sants i posteriorment en un centre mèdic. Van haver de cosir-li la ferida a l'esquena amb alguns punts de sutura però no va quedar ingressat al considerar els metges la seva ferida de caràcter lleu.





L'AUTOR DE LES PUNYALADES EN EL PUNT DE MIRA DE MOSSOS I GUÀRDIA URBANA





Els Mossos que van acudir a l'atestat de l'agressió van facilitar còpia de la documentació lliurada pel mateix jove als vigilants de seguretat, a la Guàrdia Urbana de Barcelona, i amb un dispositiu conjunt esperen capturar a aquest violent jove aviat.





Durant tota la nit els Mossos han buscat a l'agressor en els voltants de l'estació de Sants i el parc de l'Espanya Industrial proper.





Seguirem informant ...